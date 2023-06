Το άλλοτε Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις γυναικών, η Καρολίν Βοσνιάκι, αποφάσισε να επιστρέψει στην ενεργό δράση και το ανακοίνωσε επίσημα σε συνέντευξή της στο περιοδικό Vogue.

Με 30 WTA τίτλους, παρουσία 71 εβδομάδων στο Νο1 του κόσμου, ένα WTA Finals και το Australian Open του 2018, η Βοσνιάκι είχε “παγώσει” τον κόσμο του τένις με την απόφασή της να αποσυρθεί σε ηλικία μόλις 29 ετών, το 2020.

Μετά από τρία χρόνια εκτός όμως και αφού έγινε μητέρα δύο παιδιών, η 32χρονη πλέον, Δανέζα τενίστρια σκοπεύει να πατήσει ξανά κορτ και να παλέψει να βρεθεί για μία ακόμη φορά στο υψηλότερο επίπεδο.

Αυτά τα τελευταία τρία χρόνια μακριά από το παιχνίδι, είχα την ευκαιρία να αναπληρώσω τον χαμένο χρόνο με την οικογένειά μου, έγινα μητέρα και τώρα έχω δύο όμορφα παιδιά για τα οποία είμαι τόσο ευγνώμων. Αλλά έχω ακόμα στόχους που θέλω να πετύχω. Θέλω να δείξω στα παιδιά μου ότι μπορείτε να κυνηγήσετε τα όνειρά σας ανεξάρτητα από την ηλικία ή τον ρόλο σας. Αποφασίσαμε ως οικογένεια ότι ήρθε η ώρα. Επιστρέφω για να παίξω και ανυπομονώ!

