Για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το φημισμένο Γκραν Σλαμ του τένις, Wimbledon, δεν θα διεξαχθεί φέτος λόγω κορονοϊού και η Κέιτ Μίντλετον σχολίασε το γεγονός σε ένα εντυπωσιακό video των διοργανωτών.

Το κορυφαίο αγγλικό τουρνουά του τένις, θα ξεκινούσε σήμερα 29 Ιουνίου, αν δεν υπήρχε η πανδημία του κορονοϊού, αλλά τελικά αναβλήθηκε οριστικά για το 2020 και περιμένει να ανοίξει ξανά τις “πύλες” του για την 134η διοργάνωση, το καλοκαίρι του 2021.

Ο κορονοϊός το ακύρωσε – Χωρίς Wimbledon μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο

Σε ένα video στον λογαριασμό του Wimbledon στα social media λοιπόν, η Δούκισσα του Κέιμπριτζ διηγείται την αναβολή του τουρνουά και υπόσχεται στον κόσμο, ότι “θα αξίζει την αναμονή” μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Γουίμπλετον: Ποια Σερένα Γουίλιαμς; Η Κέιτ Μίντλετον έκλεψε τις εντυπώσεις! [vid, pics]

It will be worth the wait…



Narrated by The Duchess of Cambridge#WimbledonRecreated | @KensingtonRoyal pic.twitter.com/IhodkS7i61