Η Κόμο κερνάει μπύρα τους οπαδούς της Νάπολι στο παιχνίδι των ομάδων στο 2ο γύρο για να ευχαριστήσει για τη φιλοξενία

Κερνάει μπυρίτσα! Φοβερή πρωτοβουλία από την Κόμο, προς τους οπαδούς της Νάπολι, που θα βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου της, στο ματς του δεύτερου γύρου.

Παρά την ήττα της από τη Νάπολι με 3-1 για την 7η αγωνιστική στη Serie A, η Κόμο είδε τους οπαδούς της να μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τη φιλοξενία που είχαν στο “Ντιέγκο Μαραντόνα” από τους “παρτενοπέι” και αποφάσισε να ανταποδώσει με μια εξαιρετική χειρονομία, κερνώντας μπύρα!

Με ανακοίνωσή της, η Κόμο ενημέρωσε πως στο ματς του δεύτερου γύρου, που θα συναντηθούν ξανά οι δυο ομάδες, θα κεράσει από μια μπύρα κάθε οπαδό της Νάπολι που θα βρεθεί στο ματς.

Η ανακοίνωση:

“Η Κόμο θα ήθελε να εκφράσει τις πιο ειλικρινείς ευχαριστίες της στη Νάπολι και τους οπαδούς της για την υπέροχη επίδειξη αθλητισμού μετά από τον αγώνα το βράδυ της Παρασκευής.

Como 1907 would like to extend sincere thanks to @sscnapoli and its fans for the beautiful display of sportsmanship following the match on Friday evening.



The atmosphere at the Maradona stadium and reaction of both fans after the game was second to none.



This is why Como 1907… pic.twitter.com/y8SArwDSI6