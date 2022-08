Η Λέφσκι Σόφιας “είδε” παραβίαση” από την πλευρά της Χάμρουν Σπάρτανς την ώρα της σέντρας στο γκολ της ισοφάρισης (1-1) και προχώρησε σε καταγγελία κατά του κύρους της ρεβάνς με την ομάδα της Μάλτας, στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η Λέφσκι Σόφιας (σ.σ. ομάδα που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ) υπέβαλε έγγραφη διαμαρτυρία στην UEFA ζητώντας την επανάληψη του αγώνα ρεβάνς με την Χάμρουν. Όπως τονίζεται από την ομάδα της Βουλγαρίας, υπήρξε παράβαση των κανονισμών, που δεν καταλογίστηκε, λίγο πριν το γκολ της Χαμρούν για το 1-2.

Συγκεκριμένα, μετά το γκολ της ισοφάρισης του Τσουνάμι στο 90+1′ για την Λέφσκι -όπως φαίνεται και στην φωτογραφία- ποδοσφαιριστής της ομάδας από την Μάλτα είχε περάσει την γραμμή του κέντρου προτού γίνει η σέντρα από την οποία και προήλθε και το δεύτερο των φιλοξενούμενων (90+2′), με το οποίο έστειλαν το ματς στην παράταση, με αποτέλεσμα τελικά να πάρουν την πρόκριση στα πέναλτι.

BREAKING: Levski have filed a complaint, asking UEFA for their Conference League clash with Hamrun to be REPLAYED! The reason is that a Hamrun player entered the Levski half (as the 📸 shows) before the Maltese side resumed the match after conceding a goal. Then Hamrun scored… pic.twitter.com/DfC0xwGGgt