Η Λίβερπουλ πήρε αμυντικό από ομάδα της Championship

«Μπάζει» αμυντικά και στη λήξη της μετεγγραφικής περιόδου πήρε παίκτη – έκπληξη. Η Λίβερπουλ απέκτησε τον Μπεν Ντέιβις από την Πρέστον της… Championship

Ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ κι επίσημα είναι ο Μπεν Ντέιβις, με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ να ανακοινώνει την απόκτησή του από την Πρέστον, με το ποσό του 1.800.000 ευρώ.

Ο 25χρονο Άγγλος αμυντικός μετράει 135 συμμετοχές με την Πρέστον και ήταν βασικός στην ομάδα της Championship από τη σεζόν 2017-18.

✍️ Welcome to the Reds, Ben Davies.