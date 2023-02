Μπλεξίματα για την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία. Η ομάδα της Βαρκελώνης φέρεται να έχει δώσει 1.4 εκατομμύρια ευρώ σε εταιρεία που ανήκει στον πρώην διαιτητή, Χοσέ Μαρία Ενρίκεζ Νεγκρέιρα.

Η εισαγγελία της Βαρκελώνης ξεκίνησε έρευνα για διαφθορά, με την Μπαρτσελόνα να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Σύμφωνα με το Cadena SER, την περίοδο 2016-2018 η Μπαρτσελόνα πλήρωσε το ποσό του 1.4 εκατομμυρίων ευρώ στον άλλοτε διαιτητή, Χοσέ Μαρία Ενρίκεζ Νεγκρέιρα. Τα χρήματα δόθηκαν στην εταιρεία του.

Στην απολογία του, ο πρώην διαιτητής υποστήριξε ότι η υπηρεσία που παρείχε είναι συμβουλές προς τους παίκτες για το πώς να συμπεριφέρονται στους διαιτητές.

Ο ρέφερι, μιλώντας στο Cadena SER, ανέφερε ότι δεν προσέφερε ποτέ εύνοια στην Μπαρτσελόνα και η δουλειά του ήταν να προσφέρει μόνο υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα.

H έρευνα της Εισαγγελίας, ωστόσο, σχετίζεται με έλεγχο του Δημοσίου για παρατυπίες στη φορολογία, αφού ο πρώην διαιτητής δεν προσκόμισε κανένα έγγραφο, που να αποδεικνύει ότι παρείχε υπηρεσίες στην Μπαρτσελόνα.

