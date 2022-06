Η Μπελίντα Μπέντσιτς χρειάστηκε ένα συγκλονιστικό αγώνα άνω των τριών ωρών για να αποκλείσει την Μαρία Σάκκαρη στα ημιτελικά του τουρνουά του Βερολίνου, γεγονός που φαίνεται ότι επηρέασε και την υγεία της, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τραυματίας τον τελικό με την Ονς Ζαμπέρ.

Η Ελβετίδα τενίστρια δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον αγώνα λόγω ενοχλήσεων στο πέλμα της και αναγκάστηκε να σταματήσει στο δεύτερο σετ, με το σκορ στο 2-1 εναντίον της. Η Μπέντσιτς είχε χάσει και το πρώτο σετ με 6-3, όντας εμφανώς επηρεασμένη από τον τραυματισμό της.

Η Ζαμπέρ κατέκτησε έτσι τον τίτλο στο Βερολίνο, ενώ η αντίπαλός της θα χρειαστεί πια εξετάσεις για να δει αν θα είναι έτοιμη να αγωνιστεί στο επερχόμενο Γουίμπλεντον.

An unfortunate end for @BelindaBencic who has been forced to retire due to injury ❤️‍🩹



Final match score 6-3, 2-1 ret. for Jabeur.#bett1open pic.twitter.com/VAHpmWAoOZ