Παίκτης της ΑΕΚ είναι κι επίσημα ο Στίβεν Τσούμπερ, με την “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ελβετού ποδοσφαιριστή από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε ως δανεικός για μία σεζόν στην Ένωση, η οποία διαθέτει όμως και οψιόν για την αγορά του, το ερχόμενο καλοκαίρι του 2022.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του εν ενεργεία διεθνή ποδοσφαιριστή Στίβεν Τσούμπερ από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τη μορφή δανεισμού και οψιόν για την αγορά του το καλοκαίρι του 2022. O Ελβετός μεσοεπιθετικός θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 17.

Ο Στίβεν Τσούμπερ γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου 1991 στην πόλη Βίντερτουρ της Ελβετίας. Από την ηλικία των έξι ετών άρχισε να αγωνίζεται στις Ακαδημίες ομάδων όπως η FC Wülflingen, η FC Kollbrunn-Rikon, η FC Turbenthal και η FC Winterthur. To 2006 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Γκρασχόπερ και δύο χρόνια αργότερα πραγματοποίησε με τη φανέλα της το επαγγελματικό του ντεμπούτο. Στην πενταετία 2008-2013 αγωνίστηκε συνολικά σε 146 παιχνίδια με την Γκρασχόπερ, σκοράροντας 33 φορές, βγάζοντας 22 ασίστ και κατακτώντας ένα Κύπελλο Ελβετίας (2013).

