Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να μη συνεχίσει με τον Πάμπλο Γκαρσία στον πάγκο του, καθώς έφθασε σε συμφωνία με τον Ραζβάν Λουτσέσκου για την επιστροφή του στην ομάδα, δύο χρόνια μετά το νταμπλ.

Παρόλα αυτά, προτάθηκε στον Ουρουγουανό τεχνικό να παραμείνει στην ομάδα από άλλο πόστο, αλλά προς το παρόν έβαλε… άνω τελεία στη συνεργασία τους, τόσο με επίσημη ανακοίνωσή της, όσο και με ένα σχετικό video στα social media, στο οποίο αναφέρεται η ατάκα “μέχρι να συναντηθούμε ξανά”.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει οτι ο Πάμπλο Γκαρσία δεν θα συνεχίσει ως προπονητής της πρώτης ομάδας.

Δεν αποχαιρετούμε ένα τόσο σημαντικό μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας, καθώς η πόρτα του ΠΑΟΚ είναι πάντα ανοιχτή για εκείνον. Τον ευχαριστούμε για όσα ήδη πρόσφερε και είμαστε βέβαιοι ότι έρχονται και άλλα στο μέλλον.

Thank you for everything Pablo. Always a proud member of #PAOKfamily. Pride & Glory… pic.twitter.com/Vnht4DOhVf