Η Φέιθ Κίπιεγκον από την Κένυα κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα

Η Φέιθ Κίπιεγκον από την Κένυα ανανέωσε το Σάββατο (05.07.2025) την παρουσία της στο “βιβλίο” των ρεκόρ του στίβου, καταρρίπτοντας τη δική της παγκόσμια επίδοση στα 1500 μέτρα με 3:48.68, στη συνάντηση Wanda Diamond League στο Γιουτζίν.

Η (πολλαπλώς) παγκόσμια πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης έγραψε ιστορία την περασμένη εβδομάδα σημειώνοντας την ταχύτερη επίδοση στο μίλι στην ιστορία, αν και έγινε σε μια ανεπίσημη και μη επικυρώσιμη διοργάνωση επίδειξης.

Η Κίπιεγκον πέρασε τα 400 μέτρα σε 1:01.61 και τα 800 με 2:03.17, έχοντας για “παρέα” την ασημένια Ολυμπιονίκη Τζέσικα Χαλ. Η Αυστραλή ήταν ακόμα ένα ή δύο βήματα πίσω από την Κίπιεγκον στον τελευταίο γύρο, αλλά η κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ επιτάχυνε για να ξεφύγει.

Καθώς όρμησε στην τελική ευθεία δεν υπήρξε καμία αντίσταση στην 31χρονη Κίπιεγκον, που πέρασε τη γραμμή τερματισμού σε 3:48.68 για να νικήσει με σχεδόν τρία δευτερόλεπτα διαφορά.

Η τρεις φορές Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα, ξεπέρασε το δικό της ρεκόρ 3:49.04, που είχε σημειώσει τον περασμένο Ιούλιο πριν από τους Αγώνες του Παρισιού.

