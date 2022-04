Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, Σέριλ Κρόου, είναι… δηλωμένη οπαδός των Μιλγουόκι Μπακς και φαίνεται ότι εντυπωσιάστηκε από την παρουσία του Θανάση Αντετοκούνμπο στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του.

Ο αδερφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο έκανε ρεκόρ καριέρας κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 27 πόντους και η σούπερ σταρ της κάντρι και της ροκ μουσικής, τον αποθέωσε σε ανάρτησή της στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανεβάζοντας ένα video των Μιλγουόκι Μπακς με τα καλύτερα του Έλληνα φόργουορντ από το ματς, η Σέριλ Κρόου έγραψε: “Μπράβο Θανάση!! Ο αδερφός του “Greek Freak” ήταν… Greek Freak σήμερα!”

Αυτή πάντως δεν ήταν η πρώτη φορά που αποθέωσε τους Αντετοκούνμπο στα social media, με τους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους της, αφού μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είχε γράψει ολόκληρο κείμενο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Way to go, @Thanasis_ante43!! The Greek Freak’s bro was a #GreekFreak today! #bucks https://t.co/dTm7EsiYM1