Πολλά λέγονται και γράφονται για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς. Σίγουρα, η γνώμη του θρύλου του ΝΒΑ, Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον έχει άλλο… βάρος!

Λίγο μετά τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς από τη συνέχεια των playoffs του ΝΒΑ και την ώρα που τα «σενάρια» για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν… φουντώσει, ο «Μάτζικ» Τζόνσον θέλησε να «βοηθήσει» τον «Greek freak», να αποφασίσει για το πώς θα πρέπει να κινηθεί στη συνέχεια…

Ιδιοκτήτης των Μπακς για Αντετοκούνμπο: “Πολύ μεγάλες οι πιθανότητες να μείνει”

Με «τιτίβισμα» στον προσωπικό του λογαριασμό, ο θρύλος των Λέικερς και πρώην πρόεδρος της ομάδας ανέφερε: «Η συμβουλή μου στον Γιάννη είναι να καθίσει και να συζητήσει με τον ιδιοκτήτη των Μπακς, Γουές Ίντενς, για να δει τη στρατηγική του για να κάνει την ομάδα καλύτερη και να φέρει ένα πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι».

My advice for @Giannis_An34 is to sit down one-on-one with Milwaukee Bucks Owner Wes Edens and figure out his strategy to make the team better and bring a championship to Milwaukee.