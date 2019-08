Η Team USA «τσάκισε» της Αυστραλία! videos

Νέα… παράσταση για την Team USA, που δείχνει να “φορτσάρει” λίγο πριν την έναρξη των υποχρεώσεων της στο Μουντομπάσκετ 2019.

Η ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς βρήκε… αντίσταση μόνο για ένα ημίχρονο από την Αυστραλία (43-44), αλλά στη συνέχεια έκανε “πάρτι” στη Μελβούρνη και επικράτησε με 102-86, μπροστά σε περίπου 55.000 θεατές.

Ο Κέμπα Γουόκερ με 23 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για την Team USA. Double-double έκανες ο Μάιλς Τέρνερ, που είχε 15 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 13, ο Κάιλ Κούζμα με 12 και οι Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν που είχαν από 11 πόντους ακολούθησαν σε απόδοση.

Kemba Walker and the #USABMNT get the win in Melbourne! 🇺🇸 🏀 pic.twitter.com/CsjGMK6nTe — NBA TV (@NBATV) August 22, 2019

.@KembaWalker (23 PTS) came on strong in the second half to lead the #USABMNT to a win in @FIBAWC prep action! ☘️💪 pic.twitter.com/V4QyANPz3l — NBA TV (@NBATV) August 22, 2019

Jayson Tatum lobs it up for the Jaylen Brown throw-down! #USABMNT pic.twitter.com/EYwLOM8L4H — NBA (@NBA) August 22, 2019

Donovan Mitchell (11 PTS) drains the triple for the #USABMNT! Catch the @FIBAWC prep action NOW on NBA TV! 📺 pic.twitter.com/BS7jcLJQEd — NBA TV (@NBATV) August 22, 2019

Για τους Αυστραλούς, οι Κρις Γκούλντινγκ και Πάτι Μιλς ειχαν από 19 πόντους, ενώ ο Ματ Ντελαβεντόβα μέτρησε 10 πόντους και 6 ασίστ και ο Τζοκ Λαντέιλ 10 πόντους και 7 ριμπάουντ. Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες και πάλι το προσεχές Σάββατο (24.08.2019), με τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 44-43, 76-61, 102-86.