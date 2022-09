Προπονητής της Τσέλσι είναι κι επίσημα ο Γκράχαμ Πόρτερ, καθώς ανακοινώθηκε κι επίσημα η συμφωνία του με τη διοίκηση των “μπλε” του Λονδίνου.

Η Τσέλσι έλυσε τη συνεργασία της με τον Τόμας Τούχελ μετά το κακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν και το νέο “αφεντικό” των Λονδρέζων έκανε την πρώτη δική του επιλογή, δίνοντας τα “κλειδιά” στον Πότερ.

O 47χρονος Άγγλος τεχνικός παρουσίασε εξαιρετική δουλειά την τελευταία τριετία στην Μπράιτον και έτσι “κέρδισε” το δικαίωμα για τη θέση του προπονητή και σε έναν κορυφαίο σύλλογο της Premier League, με την Τσέλσι να του δίνει την ευκαιρία.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝