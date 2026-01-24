Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού – Δείτε φάσεις και γκολ

Η πρώτη ημέρα της 18ης αγωνιστικής της Super League ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζουν νίκες σε βάρος του Αστέρα Τρίπολης και του Βόλου.

Η ΑΕΚ πέρασε αλώβητη από την Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα με 1-0 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League και στο +2 από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Βόλο με 1-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” και την ερχόμενη Κυριακή θα λύσει τις διαφορές του με την Ένωση στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αρης – Λεβαδειακός (16:00)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός (17:30)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (19:30)

Κηφισιά – ΠΑΟΚ Αναβολή

Η βαθμολογία

1.ΑΕΚ 44

2. Ολυμπιακός 42

3.ΠΑΟΚ 41

4. Λεβαδειακός 34

————————————-

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

—————————————

9. Ατρόμητος 16

10. ΑΕΛ Novibet 16

11. Παναιτωλικός 15

12. ΟΦΗ 15

13.Αστέρας Τρίπολης 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Οι Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν δυο ματς λιγότερα.

**Ο Βόλος και η ΑΕΚ έχουν παιχνίδι περισσότερο.

H επόμενη αγωνιστική (19η)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Αρης

Ατρόμητος – ΟΦΗ

Βόλος – ΑΕΛ Νovibet

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

ΑΕΚ – Ολυμπιακός