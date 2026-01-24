Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού – Δείτε φάσεις και γκολ

Η πρώτη ημέρα της 18ης αγωνιστικής της Super League ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζουν νίκες σε βάρος του Αστέρα Τρίπολης και του Βόλου.
Η ΑΕΚ πέρασε αλώβητη από την Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα με 1-0 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League και στο +2 από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Βόλο με 1-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” και την ερχόμενη Κυριακή θα λύσει τις διαφορές του με την Ένωση στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.
Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός – Βόλος 1-0
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
Αρης – Λεβαδειακός (16:00)
ΟΦΗ – Παναιτωλικός (17:30)
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (19:30)
Κηφισιά – ΠΑΟΚ Αναβολή
Η βαθμολογία
1.ΑΕΚ 44
2. Ολυμπιακός 42
3.ΠΑΟΚ 41
4. Λεβαδειακός 34
————————————-
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 25
7. Άρης 21
8. Κηφισιά 19
—————————————
9. Ατρόμητος 16
10. ΑΕΛ Novibet 16
11. Παναιτωλικός 15
12. ΟΦΗ 15
13.Αστέρας Τρίπολης 13
14. Πανσερραϊκός 8
*Οι Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν δυο ματς λιγότερα.
**Ο Βόλος και η ΑΕΚ έχουν παιχνίδι περισσότερο.
H επόμενη αγωνιστική (19η)
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός – Αρης
Ατρόμητος – ΟΦΗ
Βόλος – ΑΕΛ Νovibet
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
ΑΕΚ – Ολυμπιακός