Αθλητικά

Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού – Δείτε φάσεις και γκολ

Κορυφή για την Ένωση, η οποία έχει ένα παιχνίδι περισσότερο από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που ακολουθούν
Ο Λούκα Γιόβιτς πανηγυρίζει το γκολ της ΑΕΚ κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης
Ο Λούκα Γιοβιτς / EUROKINISSI

Η πρώτη ημέρα της 18ης αγωνιστικής της Super League ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζουν νίκες σε βάρος του Αστέρα Τρίπολης και του Βόλου.

Η ΑΕΚ πέρασε αλώβητη από την Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα με 1-0 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League και στο +2 από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Βόλο με 1-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” και την ερχόμενη Κυριακή θα λύσει τις διαφορές του με την Ένωση στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αρης – Λεβαδειακός (16:00)
ΟΦΗ – Παναιτωλικός (17:30)
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (19:30)
Κηφισιά – ΠΑΟΚ Αναβολή

Η βαθμολογία

1.ΑΕΚ 44
2. Ολυμπιακός 42
3.ΠΑΟΚ 41
4. Λεβαδειακός 34
————————————-
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 25
7. Άρης 21
8. Κηφισιά 19
—————————————
9. Ατρόμητος 16
10. ΑΕΛ Novibet 16
11. Παναιτωλικός 15
12. ΟΦΗ 15
13.Αστέρας Τρίπολης 13
14. Πανσερραϊκός 8
*Οι Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν δυο ματς λιγότερα.
**Ο Βόλος και η ΑΕΚ έχουν παιχνίδι περισσότερο.

H επόμενη αγωνιστική (19η)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Αρης
Ατρόμητος – ΟΦΗ
Βόλος – ΑΕΛ Νovibet

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
242
214
130
92
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo