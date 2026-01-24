Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1: Διπλό κορυφής με Γιόβιτς και Στρακόσα

Χάρη σ’ ένα φοβερό γκολ του Λούκα Γιόβιτς στο 38′, η ΑΕΚ πέρασε αλώβητη από την Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα με 1-0 για την 18η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ πανηγύρισε ένα σπουδαίο τρίποντο σε μία δύσκολη έδρα και βρίσκεται μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, έχοντας ένα παιχνίδι παραπάνω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που ακολουθούν.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, προβλημάτισε αρκετά με την εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο πήρε αυτό που ήθελε στην Τρίπολη, χάρη στην κλάση του Λούκα Γιόβιτς και τις μεγάλες επεμβάσεις του Στρακόσα.

Από την πλευρά του, ο Αστέρας Τρίπολης του Μίλαν Ράσταβατς άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, έχασε μεγάλες ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος για να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, ωστόσο τελικά δεν πήρε τίποτα από το παιχνίδι και παραμένει στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της Super League.

Ο αγώνας

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν… φουριόζοι στο ματς, κερδίζοντας τρία κόρνερ στα πρώτα πέντε λεπτά, ωστόσο στη συνέχεια οι Αρκάδες ισορρόπησαν, απειλώντας μάλιστα με τον Νίκο Καλτσά (7’) σε αντεπίθεση – κακό το τελείωμα. Ο Ράσταβατς αναγκάστηκε νωρίς να αλλάξει τα πλάνα του, καθώς αποχώρησε λόγω τραυματισμού ο Φεντερίκο Μακέντα.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έδιωξε δύσκολα με το αριστερό πόδι το διαγώνιο σουτ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά (26’) ενώ η κεφαλιά του Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου (28’) μετά από εκτέλεση φάουλ πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, με τις δυο ομάδες να δημιουργούν φάσεις. Η πιο σπουδαία ήρθε στο 38ο λεπτό.

Ο Σταύρος Πήλιος πήρε την μπάλα από τον Καλτσά, διέσχισε όλη την αριστερή πτέρυγα, έδωσε στον Μπαρνάμπας Βάργκα, αυτός στον Γιόβιτς κι ο Σέρβος με τρομερό αριστερό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής άνοιξε το σκορ, με το 12ο γκολ του στη Super League. Μάλιστα, η Ένωση θα μπορούσε να «κλείσει» το ημίχρονο με προβάδισμα δύο τερμάτων, αλλά η κεφαλιά του Βάργκα μετά τη σέντρα του Λάζαρου Ρότα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι στο δεύτερο μέρος, με την κεφαλιά του Νικολά Τζοακίνι (48’), μετά την κακή έξοδο του Θωμά Στρακόσια, να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι ενώ μετά το λάθος του Άρολντ Μουκουντί (52’) το σουτ του Μούμο Μουνιόθ δε βρήκε στόχο. Βλέποντας τον Αστέρα να πιέζει, ο Νίκολιτς προχώρησε σε διπλή αλλαγή, θέλοντας να αλλάξει το ρυθμό του αγώνα – χωρίς να το καταφέρει αρχικά.

Με τη συμπλήρωση 76 λεπτών, μάλιστα, ο Αστέρας έχασε σπουδαία ευκαιρία, όταν από λάθος του Ζοάο Μάριο, ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Τζοακίνι άφησε την μπάλα αλλά ο Χουλιάν Μπαρτόλο πλάσαρε άστοχα προ του Στρακόσια. Η «απάντηση» της ΑΕΚ ήρθε τρία λεπτά μετά, όταν από σέντρα του Νίκλας Ελίασον, ο αφύλακτος Μουκουντί δεν μπόρεσε αφύλακτος με το κεφάλι να σημαδέψει σωστά από τη μικρή περιοχή. Στο 90’, μετά από φάση διαρκείας, ο Κέλβιν Κετού έκανε την κεφαλιά αλλά στην αγκαλιά του Στρακόσια.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας της ΑΕΚ έκανε την επέμβαση του αγώνα σε κεφαλιά του Κετού, κρατώντας το 0-1 για την Ένωση. Η οποία έφτασε τους 44 βαθμούς και προσπέρασε – με παιχνίδι περισσότερο – τον Ολυμπιακό (42) και τον ΠΑΟΚ (41) και θα ετοιμαστεί με καλή ψυχολογία για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής κόντρα στους Πειραιώτες. Ο Αστέρας Τρίπολης, από την άλλη, έμεινε πολύ χαμηλά με τους 13 βαθμούς ενώ φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό την Κυριακή 1/2 στο «Λάμπρος Κατσώνης».

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Άλχο (70’ Δεληγιαννίδης), Τζανδάρης (70’ Γκονζάλες), Μουνιόθ (83’ Μεντιέτα), Καλτσάς (70’ Εμμανουηλίδης), Κετού, Μπαρτόλο, Μακέντα (16’ Τζοακίνι).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά (59’ Ζοάο Μάριο), Πινέδα, Μάνταλος (59’ Μαρίν), Λιούμπισιτς (73’ Ελίασον), Γιόβιτς (90’+1’ Καλοσκάμης), Βάργκα (73’ Ζίνι).