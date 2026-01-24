Ολυμπιακός – Βόλος 1-0: Ο Ελ Κααμπί επανέφερε τους Πειραιώτες στην κορυφή της Super League

Ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη… φωτιά κόντρα στο Βόλο, για τη 18η αγωνιστική της Super League, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 1-0, χάρη σε ένα ακόμη γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Στο πρώτο του παιχνίδι στη Super League, μετά την επιστροφή του από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρήκε και πάλι δίχτυα για τον Ολυμπιακό και “υπέγραψε” την επικράτησή του επί του Βόλου.

Οι Πειραιώτες έχασαν σημαντικές ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ, αλλά χρειάστηκαν και δύο εξαιρετικές αποκρούσεις του Τζολάκη, για να πάρουν το “τρίποντο” στη Super League και να επανέλθουν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, πριν τον “τελικό” με τον Άγιαξ στο Champions League.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός μπήκε από την αρχή δυνατά στο ματς και έκλεισε το Βόλο στα καρέ του, πιέζοντας για ένα γρήγορο γκολ. Στο 7′ ο Ελ Κααμπί είχε έτσι μία κεφαλιά άουτ από καλή θέση στην περιοχή, ενώ στο 16′, ο Ποντένσε κατέβασε ωραία την μπάλα απέναντι από την εστία των φιλοξενούμενων, αλλά σούταρε ψηλά άουτ.

Το γκολ ήρθε τελικά για τον Ολυμπιακό σε μία κόντρα επίθεση στο 27′, με τον Ελ Κααμπί και τον Ποντένσε να παίζουν εξαιρετικά το 1-2 και τον Μαροκινό στράικερ να πλασάρει άψογα μπροστά από τον Γραμματικάκη, για το 1-0 της ομάδας του στο ματς.

Ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια, αλλά είχε να επιδείξει μόνο ένα μακρινό σουτ του Λάμπρου που έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια στο 36′. Ο Ολυμπιακός ήταν αντίθετα, αυτός πέτυχε και νέο γκολ στο 40′ με τον Ποντένσε, αλλά δεν μέτρησε ποτέ, λόγω οφσάιντ του Ελ Κααμπί στην αρχή της φάσης.

Το 1-0 παρέμεινε έτσι μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με την εικόνα του αγώνα να μην αλλάζει ούτε στο δεύτερο μέρος. Οι Πειραιώτες είχαν την υπεροχή και έψαχναν ένα δεύτερο γκολ, με τον Ποντένσε να φθάνει και πάλι μία… ανάσα μακριά, στο 49′. Από ωραίο γύρισμα του Στρεφέτσα από αριστερά, ο Πορτογάλος εξτρέμ δοκίμασε μία… μαγική λόμπα στο απέναντι δοκάρι, αλλά η μπάλα κόπηκε οριακά πριν περάσει τη γραμμή της εστίας των γηπεδούχων.

Στη συνέχεια ήταν η σειρά του Βόλου να “απειλήσει”, με τους Μακνί και Γρόσδη να δοκιμάζουν τον Τζολάκη σε μία φάση διαρκείας στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά τον τερματοφύλακα των Πειραιωτών να φωνάζει “παρών” και να αποκρούει δις, τα σουτ των φιλοξενούμενων.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ “απάντησε” με μακρινά σουτ του Στρεφέτσα και του Ποντένσε που δεν βρήκαν στόχο, ενώ ο Αργεντινός είχε και ένα σουτ στο 82′, που ανάγκασε τον Γεροφωκά σε εντυπωσιακή απόκρουση με το ένα χέρι. Άστοχος ήταν και ο Τσικίνιο σε κεφαλιά μετά από κόρνερ στο 88′, για να παραμείνει το 1-0 μέχρι τέλους στο “Καραϊσκάκης”.

Ο Ολυμπιακός πήρε έτσι τους τρεις βαθμούς και επανήλθε στην κορυφή της Super League, στρέφοντας ξανά την προσοχή του στο Champions League, όπου θα δώσει τελικό πρόκρισης στην έδρα του Άγιαξ. Τρίτη σερί ήττα για το Βόλο, που “πάλεψε” μέχρι τέλους την αναμέτρηση στην έδρα του πρωταθλητή Ελλάδας.