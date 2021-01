Ιμπραΐμοβιτς: Απάντησε στις κατηγορίες για ρατσιστική συμπεριφορά προς τον Λουκάκου (video)

Ο τσακωμός του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς με τον Ρομέλου Λουκάκου κατάφερε να επισκιάσει τον αγώνα της Ίντερ με τη Μίλαν. Ο Σουηδός κατηγορήθηλκε από αρκετούς για ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά του Βέλγου επιθετικού και θέλησε να απαντήσει με το… δικό το ιδιαίτερο τρόπο.

«Στον κόσμο του Ζλάταν δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό. Είμαστε όλοι από την ίδια φυλή, είμαστε όλοι ίσοι. Είμαστε όλοι παίκτες -κάποιοι καλύτεροι από άλλους…» πόσταρε ο Ιμπραΐμοβιτς στα social media, απαντώντας στις κατηγορίες για ρατσισμό και ρίχνοντας παράλληλα τη… μπηχτή του για την ποδοσφαιρική αξία του Λουκάκου.

Ο Ιμπραΐμοβιτς δεν έμεινε μόνο εκεί, αφού… συνόδευσε το συγκεκριμένο ποστάρισμα με ένα video στο οποίο ένα λευκό παιδάκι αγκαλιάζεται με ένα μαύρο.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte