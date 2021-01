Η εξήγηση για το «βουντού» του Ζλάταν στον καυγά με τον Λουκάκου (video)

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποβλήθηκε στο ντέρμπι της Μίλαν με την Ίντερ για το Κύπελλο Ιταλίας, εξαιτίας του καυγά του με τον Ρουμελού Λουκάκου και ενώ οι δύο παίκτες λίγο έλειψε να “πιαστούν στα χέρια”.

Αμφότεροι αντάλλαξαν αρκετά… γαλλικά, με τον Ζλάταν να ακούγεται και στο video να του λέει «πήγαινε στα βουντού τις μαλ@κ@ες σου γαϊδαράκο». Το γεγονός προκάλεσε σάλο εναντίον του Σουηδού κατηγορώντας τον και για ρατσισμό, αλλά σύμφωνα με όσα ανέφεραν από τη Μίλαν, υπάρχει εξήγηση σε όσα είπε.

Πρόκριση «θρίλερ» για την Ίντερ κόντρα στη Μίλαν – «Χοντρό» επεισόδιο Ζλάταν και Λουκάκου (videos)

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνουν και τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Ιμπραΐμοβιτς θυμήθηκε την ώρα του τσακωμού ότι ο Λουκάκου είχε ζητήσει από την Έβερτον να τον αφήσει να φύγει το 2018, γιατί κάποιος του έκανε βουντού σε ταξίδι του στην Αφρική και για αυτό χρησιμοποίησε αυτές τις λέξεις, για να τον… πικάρει.

The war of words with Lukaku that led to Zlatan Ibrahimović’s first yellow card in the first half:



“Go do your voodoo s***, you little donkey!” (@semo33xx) pic.twitter.com/RbBMTuzFhj