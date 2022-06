Ο Ιμπραχίμα Κονατέ κλήθηκε στην Εθνική Γαλλίας, μετά τον τραυματισμό του Ράφαελ Βαράν και ο ίδιος αποκάλυψε ότι έμαθε τα νέα σε μία βάρκα στην Ελλάδα.

Ο αμυντικός της Λίβερπουλ έκανε διακοπές στην πατρίδα μας, προφανώς με παρότρυνση και του συμπαίκτη του, Κώστα Τσιμίκα, αλλά τις διέκοψε πρόωρα για να φορέσει το… εθνόσημο.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Κονατέ δήλωσε τα εξής: “Ήμουν σε μια βάρκα με φίλους στην Ελλάδα. Περνούσαμε καλά και γελούσαμε. Είδα δύο αναπάντητες κλήσεις στο κινητό μου και αποφάσισα να καλέσω πίσω γιατί δεν ήξερα τον αριθμό. Για πέντε λεπτά ήμουν χαμένους, ενώ οι φίλοι μου χόρευαν γύρω μου”.

Ibrahima Konaté on his France call-up:



“I was on a boat with some friends in Greece. We were having fun and laughing. I saw two missed calls and I decided to call back because I didn’t know the number. For 5 minutes I was lost while my friends were dancing!” #awlive [rmc] pic.twitter.com/6lPMu7O6Tt