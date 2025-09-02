Αθλητικά

Ιταλία – Ισπανία 67-63 τελικό: Μεγάλη νίκη για τους «ατζούρι» στο Eurobasket

Ρεκόρ 2-1 έχουν και οι δυο ομάδες
Ιταλία - Ισπανία στο Eurobasket 2025 (REUTERS
Eurobasket 2025
4η αγωνιστική του 3ου ομίλου
67 - 63
Ιταλία - Ισπανία στο Eurobasket 2025 (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Το ευρωπαϊκό ντέρμπι, ΙταλίαΙσπανία ολοκληρώνει την 4η αγωνιστική στον όμιλο της εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025. Το αποτέλεσμά του “αγγίζει” την Ελλάδα, ειδικά μετά και την ήττα της από την Βοσνία.

23:31 | 02.09.2025
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
23:29 | 02.09.2025

Στο 3-1 ανέβασε η Ιταλία το ρεκόρ της, στο 2-2 έπεσε η Ισπανία, πριν αντιμετωπίσει την Ελλάδα

23:29 | 02.09.2025
ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ 67-63 νίκη για την Ιταλία
23:29 | 02.09.2025

Άστοχος στη δεύτερη

23:28 | 02.09.2025

Μέσα η πρώτη βολή του Ρίτσι

23:28 | 02.09.2025

Φάουλ και βολές τον Ρίτσι

23:27 | 02.09.2025
66-63 η Ιταλία μπροστά
23:27 | 02.09.2025
65-63

Μέσα η πρώτη βολή του Σπίσου

23:27 | 02.09.2025

Ισχύει το αντιαθλητικό του Πάρα

23:26 | 02.09.2025

Οι διαιτητές εξετάζουν το φάουλ, για να επιβεβαιωθεί ή όχι το αντιαθλητικό

23:25 | 02.09.2025

14,1 για το φινάλε

23:24 | 02.09.2025

Αντιαθλητικό φάουλ του Πάρα!

23:24 | 02.09.2025

Άστοχος ο Βίλι Ερνανγκόμεθ

23:22 | 02.09.2025

Στην Ισπανία η μπάλα

23:22 | 02.09.2025
64-63 με 2/2 βολές από τον Σπίσου

και τάιμ άουτ από τον Σκαριόλο

23:21 | 02.09.2025
63-63

Μέσα η πρώτη βολή

23:21 | 02.09.2025
31,9 για τη λήξη
23:20 | 02.09.2025

Φαουλ και βολές γισ τον Σπίσου

23:20 | 02.09.2025
62-63 νέο προβάδισμα της Ισπανίας με 1/2 βολές
23:19 | 02.09.2025

Βολές για τον Ντε Λαρέα

23:19 | 02.09.2025

1:21 για τη λήξη

23:18 | 02.09.2025

Σουτ στην εκπνοή της επίθεσης από Ρίτσι - Άστοχος ο Ιταλός

23:17 | 02.09.2025

1:54 πριν τη λήξη

23:16 | 02.09.2025
62-62 με τρίποντο του Αλδάμα
23:15 | 02.09.2025
62-59 το σκορ
23:15 | 02.09.2025

2:19 για τη λήξη του αγώνα

23:15 | 02.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Αλδάμα

23:14 | 02.09.2025

2:35 για τη λήξη

23:14 | 02.09.2025

Άστοχος και στη δεύτερή του βολή ο Πάρα - Έχει μείνει άποντος

23:13 | 02.09.2025

Άστοχος στην πρώτη του βολή

23:13 | 02.09.2025

3:03 για το λήξη του αγώνα

23:12 | 02.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Πάρα - Τρομερές άυνες έβγαλε η Ιταλία σε αυτή τη φάση

23:12 | 02.09.2025

3:30 για τη λήξη

23:11 | 02.09.2025
62-57 με τις βολές του Φοντέκιο
23:10 | 02.09.2025

Φάουλ και δυο βολές για τον Φοντέκιο

23:10 | 02.09.2025
60-57 ο Ρίτσι

με ταπλό το καλάθι του

23:10 | 02.09.2025
58-57 με ντράιβ του Μπριθουέλα
23:09 | 02.09.2025
58-55 με 1/2 βολές από τον Φοντέκιο
23:09 | 02.09.2025

Άστοχος στην πρώτη του βολή

23:07 | 02.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Φοντέκιο - 2ο ομαδικό για την ισπανία - Δυο έχει και η Ιταλία

23:07 | 02.09.2025

Ταιμ άουτ

23:06 | 02.09.2025

5:09 για τη λήξη

23:06 | 02.09.2025
57-55 με τη βολή του Αλδάμα
23:05 | 02.09.2025
57-52 ο Αλδάμα και θα έχει και μια βολή
23:05 | 02.09.2025
57-51 με τον Τόμπσον
23:04 | 02.09.2025
55-52 η Ισπανία
23:04 | 02.09.2025

ο Νιάνγκ δεν μπορεί να συνεχίσει - 'Επεσε άτσαλα πριν λίγο στο παρκέ, σηκώθηκε, αλλά τώρα δείχνει να μην αντέχει

23:04 | 02.09.2025

6:43 για το τέλος του αγώνα

23:04 | 02.09.2025
55-50 με τρίποντο του Σπίσου
23:01 | 02.09.2025

10 πόντους και 10 ριμπάουντ έχει ο Σαλιού Νιάνγκ αυτή τη στιγμή

23:01 | 02.09.2025
52-50 με 1/2 βολές από τον Ντιούφ
23:00 | 02.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Ντιούφ

23:00 | 02.09.2025

7:40 για τη λήξη του ματς

22:59 | 02.09.2025

Τρομερή τάπα ο Νιάνγκ και η μπάλα για τηην Ιταλία!!!

22:58 | 02.09.2025
51-50 με τον Ντιούφ
22:58 | 02.09.2025
49-50 και πάλι μπροστά η Ισπανία
22:56 | 02.09.2025
Τελευταίο περίοδος στο ματς
22:56 | 02.09.2025
Τέλος τρίτης περιόδου
22:54 | 02.09.2025
49-47 με τον Νιάνγκ

Πρώτο προβάδισμα για την Ιταλία στο ματς!

22:54 | 02.09.2025
47-47 με τον Πρόσιντα
22:52 | 02.09.2025
44-47 με δύσκολο καλάθι του Πουέρτο
22:50 | 02.09.2025

2:30 για το τέλος της 3ης περιόδου

22:50 | 02.09.2025
44-45 με δύσκολο καλάθι του Ντιούφ

Τάιμ άουτ του Σκαριόλο

22:49 | 02.09.2025
42-45 με 1/2 βολές του Ντιούφ
22:49 | 02.09.2025

Βολές για τον Ντιούφ

22:48 | 02.09.2025
41-45 το σκορ
22:47 | 02.09.2025
41-45 με τον Ντιούφ, που θα εκτελέσει και μια βολή
22:47 | 02.09.2025
39-45 με 1/2 βολές του Πουέρτο
22:46 | 02.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Πουέρτο

22:42 | 02.09.2025
39-44 με τον Ντιούφ
22:42 | 02.09.2025
37-44 με 1/2 βολές για την Ισπανία
22:42 | 02.09.2025

3ο φάουλ ο Μέλι

22:41 | 02.09.2025

Βολές για τον Ντε Λαρέα

22:41 | 02.09.2025
37-43 με τον Γιούστα
22:40 | 02.09.2025
37-41 με τον Φοντέκιο
22:39 | 02.09.2025

3ο φάουλ ο Βίλι Ερνανγκόμεθ

22:39 | 02.09.2025
35-41 το σκορ
22:38 | 02.09.2025

Δεύτερη τεχνική ποινή για την Ισπανία

22:38 | 02.09.2025

7:55 για το τέλος της 3ης περιόδου

22:36 | 02.09.2025

3ο φάουλ στον Φοντέκιο

22:35 | 02.09.2025
35-40 με το τρίποντο του Ρίτσι
22:34 | 02.09.2025
32-40 το σκορ
22:34 | 02.09.2025

Τεχνική ποινή υπάρ της Ισπανίας, θα την εκτελέσει ο Αλδάμα

22:32 | 02.09.2025
32-39 με απίστευτο καλάθι από τον Ντε Λαρέα, εκτός ισορροπίας και με το ένα χέρι

Ο πιτσιρικάς έφτασε τους 13 πόντους

22:32 | 02.09.2025
32-36 με 2/2 βολές από τον Ρίτσι
22:31 | 02.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Ρίτσι

22:30 | 02.09.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στο παρκέ

22:27 | 02.09.2025

Ολοκληρώθηκε το μίνι ζέσταμα των δυο ομάδων

22:27 | 02.09.2025
Τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου

Ιταλία: 8/23 δίποντα, 4/13 τρίποντα, 2/2 βολές, 25 ριμπάουντ (18 αμυντικά - 7 επιθετικά), 4 ασίστ, 11 φάουλ, 5 λάθη, 3 κλεψίματα

Ισπανία: 5/10 δίποντα, 7/20 τρίποντα, 5/9 βολές, 21 ριμπάουντ (17 αμυντικά - 4 επιθετικά), 7 ασίστ, 7 φάουλ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα, 4 μπλοκ

22:15 | 02.09.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Ιταλία - Ισπανία (30-36)
22:15 | 02.09.2025

Άστοχος στη βολή ο Αλδάμα

22:15 | 02.09.2025

32,7 για το ημίχρονο

22:14 | 02.09.2025
30-36 ο Αλδάμα και θα έχει και μια βολή
22:12 | 02.09.2025

36,1 για το ημίχρονο

22:12 | 02.09.2025
30-34 με τους πρώτους πόντους του Σπανιόλο στο ματς
22:11 | 02.09.2025
27-34 με μικρό σερί της Ισπανίας
22:11 | 02.09.2025
27-32 το σκορ με 1/2 βολές από την Ισπανία
22:11 | 02.09.2025

Βολές για την Ισπανία

22:10 | 02.09.2025
27-31 η Ιταλία μειώνει
22:07 | 02.09.2025

Βολές για τον Φαγιόλα

22:06 | 02.09.2025

2:18 για το ημίχρονο

22:06 | 02.09.2025
25-31 το σκορ
22:02 | 02.09.2025

Βολές για την Ισπανία

22:01 | 02.09.2025
25-30 με τον Αλδάμα

... και τάιμ άουτ στο ματς

22:01 | 02.09.2025
25-28 με τρίποντο του Ντε Λαρέα
22:00 | 02.09.2025
25-25 με κάρφωμα του Ντιούφ

Στα ίσα το ματς

22:00 | 02.09.2025
23/25 με 1/2 βολές από την Ισπανία
21:59 | 02.09.2025

Φάουλ και βολές για την Ισπανία

21:59 | 02.09.2025

5:06 για το ημίχρονο

21:57 | 02.09.2025
23-24 με νέο καλάθι του Ντιούφ
21:55 | 02.09.2025
21-24 με το πρώτο καλάθι του Φοντέκιο στο ματς
21:54 | 02.09.2025
18-24 με δεύτερο σερί τρίποντο του Πουέρδο
21:54 | 02.09.2025
18-21 με τον Τόμπσον
21:54 | 02.09.2025
15-21 η Ισπανία
21:52 | 02.09.2025

8 πόντοι από τον Νιάνγκ

21:52 | 02.09.2025
15-18 με τον Νιάνγκ και πάλι

Τάιμ άουτ από τον Σκαριόλο

21:52 | 02.09.2025
13-18 με το Ρίτσι
21:52 | 02.09.2025
Δεύτερη περίοδος
21:49 | 02.09.2025
10-18 με φόλοου του Νιάνγκ στο τέλος της πρώτης περιόδου
21:48 | 02.09.2025
8-18 η Ισπανία
21:48 | 02.09.2025
8-15 η Ιταλία με τον Γκαλινάρι
21:48 | 02.09.2025
6-15 με 1/2 βολές η Ισπανία
21:47 | 02.09.2025

Φάουλ και βολές για την Ισπανία

21:46 | 02.09.2025
6-13 με νέο καλάθι της Ιταλίας από τον Τόμπσον
21:46 | 02.09.2025
4-13 με το δεύτερο καλάθι του Νιάνγκ
21:45 | 02.09.2025

Πρώτο καλάθι σε κάτι λιγότερο από 8 αγωνιστικά λεπτά

21:44 | 02.09.2025
2-13 με κάρφωμα του Νιάνγκ
21:42 | 02.09.2025

3:29 πριν το τέλος της 1ης περιόδου

21:39 | 02.09.2025
0-13 με τον Αλδάμα η Ισπανία και πάλι
21:39 | 02.09.2025

Πέντε λεπτά αγώνα χωρίςε πόντο η Ιταλία και τάιμ άουτ

21:39 | 02.09.2025
0-10 η Ισπανία
21:38 | 02.09.2025

Τρίτο λάθος για τους Ιταλούς

21:37 | 02.09.2025

5:34 για το τέλος της πρώτης περιόδου

21:37 | 02.09.2025

Ο Μέλι το έχασε κάτω από το καλάθι!

21:35 | 02.09.2025
0-8 με τον αλδάμα

έφτασε τους 6 πόντους με 2 τρίποντα

21:35 | 02.09.2025

Πέρασαν6:46 για τη ληξη τυ πρώτου μέρους - Άποντη ακόμα η Ιταλία

21:34 | 02.09.2025
0-5 με νέο καλάθι της Ισπανίας, από τον Αλδάμα
21:33 | 02.09.2025

Πέρασαν 2 λεπτά αγώνα και η Ιταλία δεν έχει καλάθι

21:32 | 02.09.2025
0-3 ο Ντε Λαρέα

Οι πρώτοι πόντου του αγωνα

21:32 | 02.09.2025

Το πρώτο λεπτό πέρασε χωρίς καλάθι

21:31 | 02.09.2025

Άστοχες οι δυο ομάδες στο ξεκίνημα του αγώνα

21:30 | 02.09.2025
Τζάμπολ στο ματς
21:29 | 02.09.2025

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα

21:29 | 02.09.2025

Πριν από λίγη ώρα, η Γεωργία έκανε... περίπατο κόντρα στην Κύπρο

Στιγμιότυπο από το Κύπρος - Γεωργία για το Eurobasket 2025 (EPA
Κύπρος – Γεωργία 61-93: Πήρε άνετη νίκη και έμεινε ζωντανή για τα νοκ άουτ του Eurobasket 2025
Σενγκέλια και Μπιτάντζε οδήγησαν τη Γεωργία σε θρίαμβο επί της Κύπρου
21:28 | 02.09.2025

Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, χάνοντας 80-77 από τη Βοσνία

Οι παίκτες της Εθνικής μπάσκετ στο ματς με την Βοσνία, για το Eurobasket 2025
Ελλάδα – Βοσνία 77-80: «Λύγισε» χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο και θα δώσει τελικό πρώτης θέσης ομίλου στο Eurobasket με την Ισπανία
Δεν μπόρεσε να κάνει το 4/4 η γαλανόλευκη και θα περιμένει το Ιταλία - Ισπανία, για να δει τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων
21:24 | 02.09.2025

Η ώρα των εθνικών ύμνων - πρώτος ακούγεται της Ισπανίας

21:23 | 02.09.2025

Την Ελλάδα τη συμφέρει μια νίκη της Ιταλίας, την οποία και νίκησε την πρώτη αγωνιστική του ομίλου

21:23 | 02.09.2025

Ντε Λαρέα, Γιούστα, Πάρα, Αλδάμα και Μπίλι Ερνανγκόμεθ στο βασικό σχήμα της Ισπανίας

21:23 | 02.09.2025

Η Ιταλία θα ξεκινήσει το ματς με Παγιόλα, Σπανιόλο, Φοντέκιο, Μέλι και Ντιουφ.

21:20 | 02.09.2025

Η βαθμολογία του ομίλου αυτή τη στιγμή

1. Ελλάδα 3-1

2. Βοσνία 2-2

3. Γεωργία 2-2

4. Ιταλία 2-1

5. Ισπανία 2-1

6. Κύπρος 0-4

21:19 | 02.09.2025

Οι δυο ομάδες έχουν ρεκόρ 2-1

21:19 | 02.09.2025

Το ματς είναι για τον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας

21:18 | 02.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ιταλία - Ισπανία για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket

21:18 | 02.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
