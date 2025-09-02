Ιταλία – Ισπανία 67-63 τελικό: Μεγάλη νίκη για τους «ατζούρι» στο Eurobasket

Το ευρωπαϊκό ντέρμπι, Ιταλία – Ισπανία ολοκληρώνει την 4η αγωνιστική στον όμιλο της εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025. Το αποτέλεσμά του “αγγίζει” την Ελλάδα, ειδικά μετά και την ήττα της από την Βοσνία.
Στο 3-1 ανέβασε η Ιταλία το ρεκόρ της, στο 2-2 έπεσε η Ισπανία, πριν αντιμετωπίσει την Ελλάδα
Άστοχος στη δεύτερη
Μέσα η πρώτη βολή του Ρίτσι
Φάουλ και βολές τον Ρίτσι
Μέσα η πρώτη βολή του Σπίσου
Ισχύει το αντιαθλητικό του Πάρα
Οι διαιτητές εξετάζουν το φάουλ, για να επιβεβαιωθεί ή όχι το αντιαθλητικό
14,1 για το φινάλε
Αντιαθλητικό φάουλ του Πάρα!
Άστοχος ο Βίλι Ερνανγκόμεθ
Στην Ισπανία η μπάλα
και τάιμ άουτ από τον Σκαριόλο
Μέσα η πρώτη βολή
Φαουλ και βολές γισ τον Σπίσου
Βολές για τον Ντε Λαρέα
1:21 για τη λήξη
Σουτ στην εκπνοή της επίθεσης από Ρίτσι - Άστοχος ο Ιταλός
1:54 πριν τη λήξη
2:19 για τη λήξη του αγώνα
Φάουλ και βολές για τον Αλδάμα
2:35 για τη λήξη
Άστοχος και στη δεύτερή του βολή ο Πάρα - Έχει μείνει άποντος
Άστοχος στην πρώτη του βολή
3:03 για το λήξη του αγώνα
Φάουλ και βολές για τον Πάρα - Τρομερές άυνες έβγαλε η Ιταλία σε αυτή τη φάση
3:30 για τη λήξη
Φάουλ και δυο βολές για τον Φοντέκιο
με ταπλό το καλάθι του
Άστοχος στην πρώτη του βολή
Φάουλ και βολές για τον Φοντέκιο - 2ο ομαδικό για την ισπανία - Δυο έχει και η Ιταλία
Ταιμ άουτ
5:09 για τη λήξη
ο Νιάνγκ δεν μπορεί να συνεχίσει - 'Επεσε άτσαλα πριν λίγο στο παρκέ, σηκώθηκε, αλλά τώρα δείχνει να μην αντέχει
6:43 για το τέλος του αγώνα
10 πόντους και 10 ριμπάουντ έχει ο Σαλιού Νιάνγκ αυτή τη στιγμή
Φάουλ και βολές για τον Ντιούφ
7:40 για τη λήξη του ματς
Τρομερή τάπα ο Νιάνγκ και η μπάλα για τηην Ιταλία!!!
Πρώτο προβάδισμα για την Ιταλία στο ματς!
2:30 για το τέλος της 3ης περιόδου
Τάιμ άουτ του Σκαριόλο
Βολές για τον Ντιούφ
Φάουλ και βολές για τον Πουέρτο
3ο φάουλ ο Μέλι
Βολές για τον Ντε Λαρέα
3ο φάουλ ο Βίλι Ερνανγκόμεθ
Δεύτερη τεχνική ποινή για την Ισπανία
7:55 για το τέλος της 3ης περιόδου
3ο φάουλ στον Φοντέκιο
Τεχνική ποινή υπάρ της Ισπανίας, θα την εκτελέσει ο Αλδάμα
Ο πιτσιρικάς έφτασε τους 13 πόντους
Φάουλ και βολές για τον Ρίτσι
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στο παρκέ
Ολοκληρώθηκε το μίνι ζέσταμα των δυο ομάδων
Ιταλία: 8/23 δίποντα, 4/13 τρίποντα, 2/2 βολές, 25 ριμπάουντ (18 αμυντικά - 7 επιθετικά), 4 ασίστ, 11 φάουλ, 5 λάθη, 3 κλεψίματα
Ισπανία: 5/10 δίποντα, 7/20 τρίποντα, 5/9 βολές, 21 ριμπάουντ (17 αμυντικά - 4 επιθετικά), 7 ασίστ, 7 φάουλ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα, 4 μπλοκ
Άστοχος στη βολή ο Αλδάμα
32,7 για το ημίχρονο
36,1 για το ημίχρονο
Βολές για την Ισπανία
Βολές για τον Φαγιόλα
2:18 για το ημίχρονο
Βολές για την Ισπανία
... και τάιμ άουτ στο ματς
Στα ίσα το ματς
Φάουλ και βολές για την Ισπανία
5:06 για το ημίχρονο
8 πόντοι από τον Νιάνγκ
Τάιμ άουτ από τον Σκαριόλο
Φάουλ και βολές για την Ισπανία
Πρώτο καλάθι σε κάτι λιγότερο από 8 αγωνιστικά λεπτά
3:29 πριν το τέλος της 1ης περιόδου
Πέντε λεπτά αγώνα χωρίςε πόντο η Ιταλία και τάιμ άουτ
Τρίτο λάθος για τους Ιταλούς
5:34 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Ο Μέλι το έχασε κάτω από το καλάθι!
έφτασε τους 6 πόντους με 2 τρίποντα
Πέρασαν6:46 για τη ληξη τυ πρώτου μέρους - Άποντη ακόμα η Ιταλία
Πέρασαν 2 λεπτά αγώνα και η Ιταλία δεν έχει καλάθι
Οι πρώτοι πόντου του αγωνα
Το πρώτο λεπτό πέρασε χωρίς καλάθι
Άστοχες οι δυο ομάδες στο ξεκίνημα του αγώνα
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
Η ώρα των εθνικών ύμνων - πρώτος ακούγεται της Ισπανίας
Την Ελλάδα τη συμφέρει μια νίκη της Ιταλίας, την οποία και νίκησε την πρώτη αγωνιστική του ομίλου
Ντε Λαρέα, Γιούστα, Πάρα, Αλδάμα και Μπίλι Ερνανγκόμεθ στο βασικό σχήμα της Ισπανίας
Η Ιταλία θα ξεκινήσει το ματς με Παγιόλα, Σπανιόλο, Φοντέκιο, Μέλι και Ντιουφ.
Η βαθμολογία του ομίλου αυτή τη στιγμή
1. Ελλάδα 3-1
2. Βοσνία 2-2
3. Γεωργία 2-2
4. Ιταλία 2-1
5. Ισπανία 2-1
6. Κύπρος 0-4
Οι δυο ομάδες έχουν ρεκόρ 2-1
Το ματς είναι για τον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ιταλία - Ισπανία για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket
