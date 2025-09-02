Ελλάδα – Βοσνία 77-80: «Λύγισε» χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο και θα δώσει τελικό πρώτης θέσης ομίλου στο Eurobasket με την Ισπανία

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Εθνική μπάσκετ έδειξε να έχει πρόβλημα! Από το +13 η Ελλάδα βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 14 π. από τη Βοσνία, έχοντας μεγάλο πρόβλημα στα ριμπάουντ και ηττήθηκε με 80-77, για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket. Το αποψινό Ιταλία – Ισπανία, αλλά και το ματς της “γαλανόλευκης” με την “ρόχα”, θα κρίνουν την πρωτιά του ομίλου.

Ο αγώνας

Μπορεί η Εθνική Ελλάδας να παρατάχθηκε χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ωστόσο η εκκίνησή της ήταν εντυπωσιακή στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Βρίσκοντας σκορ από το τρίποντο, η γαλανόλευκη προηγήθηκε γρήγορα με διψήφια διαφορά (18-7), έχοντας για πρωταγωνιστές τους Ντόρσεϊ και Παπανικολάου.

Σταδιακά η Βοσνία ανέβασε στροφές και ξεκίνησε να “χτυπάει” την ομάδα του Σπανούλη, εκεί που πονάει, δηλαδή κάτω από τη ρακέτα. Ο Νούρκιτς δεν είχε αντίπαλο στα μέτρα του, ο Άτιτς και ο Ρόμπερτσον άρχισαν να δίνουν σκορ από την περιφέρεια και οι Βόσνιοι πλησίασαν στους 6 πόντους (25-19) στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε και πάλι εντυπωσιακά, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να δίνει ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ, διαμορφώνοντας το 34-21 (+13) στο 12′.

Κάπου εκεί όλα άλλαξαν. Μετά το τάιμ άουτ της Βοσνίας, η παρέα του Νούρκιτς βγήκε αφηνιασμένη στο παρκέ, σε αντίθεση με την ομάδα του Σπανούλη που έπαθε ολικό μπλακ άουτ στην επίθεση.

Η Ελλάδα έμεινε για σχεδόν 6 λεπτά (!) χωρίς σκορ, οι Βόσνιοι έτρεξαν σερί 18-0 (!) και ανέτρεψαν το σκηνικό, παίρνοντας για πρώτη φορά το προβάδισμα (34-39) στο παιχνίδι. Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε εσπευσμένα στο παρκέ και προσπάθησε να δώσει ώθηση στην Εθνική (37-39), αλλά το ημίχρονο βρήκε τη γαλανόλευκη στο -6 (38-44).

Ρόμπερτσον και Ντόρσεϊ μπήκαν με τρίποντα στην 3η περίοδο. Ο πρώτος όμως είχε πάρει… φόρα σε άμυνα και επίθεση και ήταν αυτός που διαμόρφωσε το +13 της Βοσνίας. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν ο μοναδικός που είχε επαφή με το αντίπαλο καλάθι, με την Ελλάδα να έχει πρόβλημα στις επιλογές και τα ριμπάουντ.

Η Εθνική ξύπνησε αμυντικά, με την είσοδο του Θανάση Αντετοκούνμπο στο ματς, αλλά ο Έλληνας φόργουορντ έφτασε μετά από λίγο τα 4 φάουλ. Αν και το πρόβλημα στα αμυντικά ριμπάουντ δεν φτιάχτηκε, η Γαλανόλευκη προσπάθησε να αντιδράσει στο φινάλε του 3ου δεκαλέπτου και μείωσε σε 61-52.

Η αγωνιστική εικόνα της Εθνικής δεν βελτιώθηκε στην 4η περίοδο. Συνέχισε τα αγωνιστικά λάθη, να… πάσχει στο αμυντικό ριμπάουντ και έδωσε εύκολους πόντους στην Βοσνία. Στο τελευταίο τρίλεπτο όμως, η Ελλάδα έδειξε να έχει “σφυγμό”, παίρνοντας δύναμη από την άμυνά της και μειώνοντας με 69-74 με καλάθι του Σλούκα. Ο Νούρκιτς συνέχισε να πληγώνει τη γαλανόλευκη μέσα από το “ζωγραφιστό”.

Το 5ο φάουλ του Θανάση Αντετοκούνμπο 1.31 πριν τη λήξη έμοιαζε να είναι το τελευταίο “χτύπημα” για τη γαλανόλευκη, που όμως αναθάρρησε, μετά το τρίποντο του Παπανικολάου και το ντράιβ του Σλούκα (74-79). Το απίστευτο φάουλ που καταλόγισαν οι διαιτητές στον Παπανικολάου στα 26,6 δευτερόλεπτα για τη λήξη, σε διεκδίκηση ριμπάουντ, έκοψε οριστικά τα “φτερά” των διεθνών. Η μια εύστοχη βολή του αρχηγού διαμόρφωσε το τελικό 80-77 υπέρ της Βοσνίας.