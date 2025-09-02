Κύπρος – Γεωργία 61-93: Πήρε άνετη νίκη και έμεινε ζωντανή για τα νοκ άουτ του Eurobasket 2025

Η Γεωργία έκανε “περίπατο” κόντρα στην Κύπρο -για τον όμιλο της Εθνικής- επικράτησε με 93-61 μέσα στη Λεμεσό και πλέον ετοιμάζεται για “τελικό” πρόκρισης κόντρα στην Βοσνία (03.09.2025) για την επόμενη φάση του Eurobasket.

Η Γεωργία συνήλθε από βαριά ήττα που γνώρισε από την Ελλάδα και ανέβασε το ρεκόρ της στο 2-2. Ο Σενγκέλια με 27 και ο Μπιτάτζε με 21 ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, ενώ από την Κύπρο, διασώθηκε ο Γουίλις με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Μόνο για ένα δεκάλεπτο άντεξαν οι γηπεδούχοι καθώς το σκορ έκλεισε στο 13-15. Η συνέχεια άνηκε εξ ολοκλήρου στην παρέα του Σενγκέλια που κυριάρχησε απόλυτα σε άμυνα και επίθεση, διευρύνοντας συνεχώς το σκορ και φτάνοντας μέχρι το +34.

Τα δεκάλεπτα: 13-15, 26-42, 41-68, 61-93