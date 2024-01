Ο Παναθηναϊκός “τρέχει” το καλύτερο ρεκόρ στη Euroleague, στις 10 τελευταίες αγωνιστικές και δείχνει ικανός να διεκδικήσει τη συμμετοχή του στο Final 4, γεγονός που υποστήριξε και ο Δημήτρης Ιτούδης.

Σε ένα νέο video που ανέβασε στα social media, η ίδια η Euroleague, ο Δημήτρης Ιτούδης αναφέρει το “σημείο κλειδί” για την καλή φετινή πορεία του Παναθηναϊκού και κάνει λόγο για ομάδα Final 4.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και της Φενέρμπαχτσε, τόνισε τα εξής: «Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να είναι ομάδα Final Four. Διαθέτουν ποιότητα, ενώ παίρνουν και τα αποτελέσματα. Το κλειδί ήταν οι άσχημες στιγμές τους. Έμειναν ενωμένοι. Όλοι. Η ομάδα, ο πρόεδρος, οι φίλαθλοι…»

