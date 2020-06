Ο Νικ Καλάθης φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία, αλλά πριν συμβεί αυτό, θα αγωνιστεί δίπλα σε δύο παίκτες του Ολυμπιακού και πολλά ακόμη γνωστά ονόματα, στο τουρνουά TBT.

Όπως και την περασμένη σεζόν, ο Καλάθης βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας του Κάιλ Χάινς, η οποία και θα διεκδικήσει χρηματικό έπαθλο εκατομμυρίων ευρώ στο καλοκαιρινό τουρνουά ΤΒΤ.

Παναθηναϊκός: Ο Καλάθης “κλείνει” οριστικά στην Μπαρτσελόνα

Δίπλα στον μέχρι σήμερα αρχηγό του Παναθηναϊκού θα βρίσκονται εκτός από τον Χάινς και άλλοι 7 παίκτες, μεταξύ των οποίων οι “ερυθρόλευκοι” Ίθαν Χαπ και Μπράντον Πολ, αλλά και οι άλλοτε συμπαίκτες του στους “πράσινους” Μάρκους Ντένμον και Ματ Λοτζέσκι.

🚨ALERT🚨: Team Hines (@TeamHinesTBT) is back with another insane roster for TBT 2020!



The EuroLeague All-Star team features Kyle Hines, Nick Calathes, Ethan Happ, and Marcus Denmon. pic.twitter.com/0TYHlqpxMF