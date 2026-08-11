Κάρλος Αλκαράθ: Σάλος με δηλώσεις Ιταλού παράγοντα για την ψυχική του υγεία

Ο Κάρλος Αλκαράθ βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης τον τελευταίο καιρό λόγω τραυματισμού, αλλά υπάρχουν φήμες ότι αντιμετωπίζει και προβλήματα ψυχικής υγείας, με σχετικές δηλώσεις να προκαλούν σάλο στην Ισπανία.

Ο πρόεδρος της Ιατρικής Επιτροπής της Ιταλικής Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, Τζιάνι Ντανιέλε, έκανε λόγο για “πνευματική αδυναμία” του Κάρλος Αλκαράθ και στην Ισπανία ρίχνουν “βολές” εναντίον του.

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Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός παράγοντας ανέφερε: «Από την Ισπανία δεν έχει γίνει γνωστό με βεβαιότητα τι είδους τραυματισμό είχε ο Κάρλος στον καρπό. Τώρα φαίνεται να περνάει ένα είδος πνευματικής αδυναμίας. Καθώς δυσκολεύεται να επαναφέρει την ένταση της προπόνησης που είχε στο παρελθόν, στο μυαλό του φαίνεται να έχει δημιουργηθεί ένα είδος κατάθλιψης, ένας φαύλος κύκλος που δεν του επιτρέπει να έχει την ίδια αυτοπεποίθηση με πριν».

Στην Ισπανία έγινε έτσι πρώτο θέμα και διαψεύδονται οι σχετικές φήμες, με νέα video από τις προπονήσεις του Αλακαράθ να κυκλοφορούν στα social media και να τον δείχνουν να προπονείται κανονικά, αλλά με δεμένο τον καρπό του, όπου και είχε τραυματιστεί πριν λίγο καιρό.

Alcaraz se distancia de las dudas sobre su estado físico



El español sigue machacándose para volver a las pistas



@murcianico79 pic.twitter.com/nAUEfJDlSu — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 11, 2026

Η επιστροφή του Αλκαράθ στο κορτ πάντως παραμένει αμφίβολη.