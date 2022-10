Ο Κάρλος Κορμπεράν επέστρεψε στους πάγκους μετά την αποχώρηση του από τον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε επίσημα την τεχνική ηγεσία της Γουέστ Μπρομ.

Η Γουέστ Μπρομ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος επιστρέφει στο Νησί μετά την ολιγοήμερη θητεία του στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ο 39χρονος τεχνικός βρέθηκε στον Ολυμπιακό για 48 μέρες και οδηγήθηκε στην πόρτα της εξόδου μετά από 11 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Πλέον έχει την ευκαιρία να δουλέψει και πάλι στην Αγγλία, λίγους μήνες μετά την αποχώρηση του από τη Χάντερσφιλντ, την οποία είχε οδηγήσει τον περασμένο Μάιο μέχρι τον τελικό ανόδου στο Γουέμπλεϊ, όπου είχε ηττηθεί από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

We’re delighted to announce the appointment of @CarlosCorberan as our new Head Coach!



Welcome to the Albion, Carlos. 💙🤍