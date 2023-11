Ο Κέλι Ούμπρε “πάγωσε” τους Φιλαδέλφεια Σίξερς και ολόκληρο το NBA, με το σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο ατύχημα και πλέον κυκλοφόρησε και ένα βίντεο ντοκουμέντο, λίγο μετά το περιστατικό.

Με το ποδήλατο στα χέρια, ο Ούμπρε φαίνεται να μπαίνει στο σπίτι του και να ενημερώνει τη σύντροφό του για το ατύχημά του, με την ίδια να σοκάρετε όταν τον βλέπει σε κακή κατάσταση μπροστά της.

Στη συνέχεια ο Αμερικανός γκαρντ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ότι έχει σπάσει πλευρά, αλλά και μία σειρά ακόμη από τραυματισμούς στα πόδια. Ο Ούμπρε θα μείνει έτσι εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετό καιρό.

TMZ Sports has obtained footage of #KellyOubreJr just minutes after he was struck by a vehicle over the weekend. https://t.co/PY8cMUuTdc pic.twitter.com/c0DHPX6BMk