«Κλάμα» με Χεζόνια στο twitter: «Ρε μ@λ@@α είμαι επίσημα Έλληνας» (pic)

Εκατοντάδες σχόλια και πολύ γέλιο προκάλεσαν δύο νέες αναρτήσεις του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος και φαίνεται ότι έχει έρθει για… μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Ο Κροάτης σούπερ σταρ έκανε γνωστό ότι δοκίμασε για πρώτη του φορά καφέ και το κλασικό στη χώρα μας, φρέντο εσπρέσο. «Ρε μ@λ@κ@, πρώτος καφές στη ζωή μου. Είμαι επίσημα Έλληνας», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter, όπου και ανάρτησε και τη σχετική φωτογραφία.

Re malaka first coffee ever, I’m officially Greek. 🤣☘️ pic.twitter.com/9peZAjBFQe

Η πρώτη του εμπειρία με τον καφέ πάντως φαίνεται ότι δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, αφού στο δεύτερο σχόλιό του ανέφερε: «Δεν ξέρω πως το πίνει αυτό ο κόσμος, ειδικά οι αθλητές». Αμφότερες οι αναρτήσεις του όμως, έφεραν πλήθος σχολίων από τους Έλληνες φαν του.

I don’t know how people can drink this.. specially athletes!!