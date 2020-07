Την απόφαση να κλείσουν ξανά τις προπονητικές τους εγκαταστάσεις πήραν οι Λος Άντζελες Κλίπερς. Γνωστοποίησαν ότι μέλος του συλλόγου βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Η ημέρα της επανεκκίνησης του ΝΒΑ πλησιάζει (31η Ιουλίου), αλλά ο.. εφιάλτης του κορονοϊού συνεχίζει να “χτυπά” τη Φλόριντα, εκεί όπου θα γίνει το restart. Τα προβλήματα δεν λείπουν ούτε από τις ομάδες, που ανακοινώνουν κρούσματα κορονοϊού.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς έγιναν η τρίτη ομάδα του ΝΒΑ που έκλεισε τις εγκαταστάσεις της για προληπτικού λόγους, εξαιτίας θετικού δείγματος κορονοϊού (μετά από τους Νάγκετς και τους Νετς).

Οι Κλίπερς δεν έχουν διευκρινίσει ακόμα αν το μέλος του συλλόγου που βρέθηκε θετικό ήταν αθλητής, προπονητής ή άτομο από το διοικητικό προσωπικό. Όπως αναφέρθηκε, οι εγκαταστάσεις είναι πολύ πιθανό να ανοίξουν ξανά πριν τη μετακόμιση της ομάδας στο Ορλάντο (08.07.2020).

