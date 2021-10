Κοπεγχάγη και ΠΑΟΚ τα είπαν στο twitter, λίγες ώρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση στη Δανία, για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Conference League.

Η Κοπεγχάγη κι ο ΠΑΟΚ έχουν μπει ήδη στο κλίμα του αγώνα στο «Parken Stadion», με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω των επίσημων λογαριασμών τους στο twitter.

«Αγαπητέ ΠΑΟΚ, καλώς ήλθες στην όμορφη Κοπεγχάγη. Ελπίζουμε να απολαύσετε την διαμονή σας, παρά τις καιρικές συνθήκες. Η οροφή του γηπέδου θα παραμείνει κλειστή μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, και τώρα ετοιμάζουμε την κερκίδα όπου θα φιλοξενηθούν οι φίλοι της ομάδας σας. Ανυπομονούμε να σας δούμε», έγραψαν οι Δανοί.

Από τη μεριά τους, οι «ασπρόμαυροι» απάντησαν στο καλωσόρισμα:

«Καλησπέρα Κοπεγχάγη. Σας ευχαριστούμε για το καλωσόρισμα. Ας έχουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι αύριο!».

Hello @FCKobenhavn!! Thank you for your welcome message!! Let’s have a great game tomorrow #UECL #PAOK #Reloaded https://t.co/h0dZbVSgHj