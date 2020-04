Ο κορονοϊός έχει μπλέξει για τα καλά τον Κάιλ Γουόκερ της Μάντσεστερ Σίτι, αφού μετά τις κατηγορίες για πάρτι με call girls εν μέσω καραντίνας, πλέον έγινε γνωστό ότι την “έσπασε”και για βόλτα με τον Γουέιν Ρούνεϊ.

Οι δύο ποδοσφαιριστές φέρονται να συναντήθηκαν μαζί με τα παιδιά τους σε γήπεδο γκολ στο Πρέστμπουρι, αγνοώντας τελείως τα μέτρα που έχει επιβάλει ο κορονοϊός και στην Αγγλίας, με μία αστυνομικό να τους πιάνει… στα πράσα.

Διεθνής Άγγλος παίκτης έκανε πάρτι με call girls παρά την καραντίνα

Οι δυο τους ζήτησαν συγγνώμη όμως για το περιστατικό και δεν υπήρξε συνέχεια σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα, για να μπλέξει τελικά ο Γουόκερ με το νόμο για το δεύτερο συμβάν με το πάρτι.

Wayne Rooney 'told off by police for breaking lockdown rules' with Kyle Walkerhttps://t.co/7a71lghi8a pic.twitter.com/TMZPGjp7yu