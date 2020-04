Ο κορονοϊός πλήττει σφοδρά τις ΗΠΑ και ειδικά τη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και ο Ρικ Πιτίνο στη “μάχη” για την καταπολέμησή του.

Ο πρώην πια προπονητής του Παναθηναϊκού, επέστρεψε στη γενέτειρά του μετά τη λύση της συνεργασίας του με τους “πράσινους” και πλέον παρατηρεί από κοντά όσα συμβαίνουν εκεί από τη στιγμή που ξέσπασε ο κορονοϊός.

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, δέχθηκε να συμμετάσχει μαζί και με άλλους προπονητές κολεγίων στην ενημέρωση για το φονικό ιό, πρωταγωνιστώντας σε μία καμπάνια με οδηγίες για τη διατήρηση αποστάσεων και την υγιεινή.

Very cool: Rick Pitino and Jim Boeheim are among a group of 44 New York college hoops coaches launching a PSA to combat Covid-19. The #TEAMNEWYORK campaign will stress social distancing, hand-washing, use of face masks. Official announcement coming today.