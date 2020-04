Η τηλεδιάσκεψη της UEFA για τις εξελίξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη που δημιούργησε ο κορονοϊός και επηρεάζουν και το ποδόσφαιρο, οδήγησε και στην επίσημη απόφαση για διατήρηση της ονομασίας “Euro 2020“.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανεβλήθη για το καλοκαίρι του 2021, αφότου ξέσπασε ο κορονοϊός στην Ευρώπη, αλλά η ονομασία “Euro 2020” θα παραμείνει για εμπορικούς λόγους, όπως συνέβη αντίστοιχα και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020.

“Μετά την ματαίωση του UEFA EURO 2020 και την μετάθεση του για το καλοκαίρι του 2021 και μετά από εσωτερικές συσκέψεις, αλλά και συζητήσεις με αρμόδιους φορείς, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε ότι η διοργάνωση θα εξακολουθήσει να ονομάζεται ως UEFA EURO 2020.

Η απόφαση επιτρέπει στην ΟΥΕΦΑ να διατηρήσει την αρχική μορφή της διοργάνωσης και να γιορτάσει τα 60ά γενέθλια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (1960-2020).

Επιπροσθέτως με αυτό τον τρόπο θα διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του τρόπου με τον οποίο ολόκληρη η ποδοσφαιρική οικογένεια ενώθηκε για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού και τις δύσκολες στιγμές που ολόκληρη η Ευρώπη, αλλά και ο πλανήτης πέρασαν μέσα στο 2020.

Η συγκεκριμένη επιλογή ταυτίζεται με την δέσμευση της ΟΥΕΦΑ να καταστήσει την διοργάνωση του Euro 2020 βιώσιμη χωρίς να υπάρξουν επιπλέον οικονομικές απώλειες. Πολλά επώνυμα υλικά είχαν ήδη παραχθεί πριν από την απόφαση ματαίωσης. Μία αλλαγή στο όνομα της διοργάνωσης θα σήμαινε την καταστροφή και την αναπαραγωγή τέτοιων αντικειμένων”.

