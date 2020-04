Η UEFA έλαβε τις πρώτες επίσημες αποφάσεις της για τις διοργανώσεις στην Ευρώπη που διέκοψε ο κορονοϊός και ουσιαστικά τους… πέταξε το μπαλάκι, πιέζοντας για ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, αλλά δίνοντας και… διέξοδο για την οριστική διακοπή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της UEFA αναφέρει τα εξής: “Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. Συγκέντρωσε νέο υλικό και πληροφορίες από τις διάφορες ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί μαζί με την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA), τις Ευρωπαϊκές Λίγκες (EL) και την Ένωση ποδοσφαιριστών (FIFPRO Europe).

Από τα δύο σενάρια που επεξεργάστηκε η ομάδα εργασίας, αμφότερα υποστηρίζουν την λύση της έναρξης των εγχώριων διοργανώσεων πριν από την επανέναρξη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η μία λύση προτείνει την παράλληλη συνέχιση των διοργανώσεων και η άλλη την ολοκλήρωση των εγχώριων διοργανώσεων, πριν την επανέναρξη των Κυπέλλων Ευρώπης τον Αύγουστο.

Η UEFA δίνει προκαταβολικά 70 εκατ. ευρώ στις ομάδες που έχουν Ευρωπαίους διεθνείς παίκτες

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη την δουλειά της νεοσυσταθείσας ιατρικής συμβουλευτικής επιτροπής, που προεδρεύεται από τον Καθηγητή Τιμ Μέγιερ, η οποία εξέτασε όλα τα ζητήματα υγείας που προκύπτουν από την επιστροφή στην ενεργό δράση, πάντα δουλεύοντας από κοινού με την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA) και τις Ευρωπαϊκές Λίγκες, ώστε να ενσωματώσουν την δουλειά που έχει ήδη γίνει από τις ομάδες και τις λίγκες, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο από οδηγίες που θα δημιουργήσουν τα καλύτερα πρωτόκολλα υγείας.

Η Επιτροπή εκτίμησε την ενότητα που τηρήθηκε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά και την έμφαση, αλλά και την προτεραιότητα που δόθηκε στον τομέα της υγείας, αναφορικά με την πιθανή επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση.

Ως αποτέλεσμα των διάφορων παρουσιάσεων και τοποθετήσεων που έγιναν από διάφορες ποδοσφαιρικές αρχές στο Βέλγιο και την Σκωτία, η Επιτροπή αναγνωρίζει τα ζητήματα που έχουν προκύψει και αποδέχεται το πλαίσιο κανόνων για συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της σεζόν 2020-21. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές αντικατοπτρίζουν τις αρχές της ΟΥΕΦΑ, που πρεσβεύει ότι η συμμετοχή των συλλόγων στα κύπελλα Ευρώπης θα πρέπει πάντα να βασίζεται στα αθλητικά αποτελέσματα.

Κορονοϊός: Παραμένει το “Euro 2020” με απόφαση της UEFA

Η ΟΥΕΦΑ παροτρύνει τις εθνικές ομοσπονδίες και τις λίγκες να εξαντλήσουν όλες τις επιλογές για να ολοκληρώσουν τα εγχώρια πρωταθλήματά τους και να δηλώσουν τις ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά κύπελλα, μετά την ομαλή ολοκλήρωσή τους. Ωστόσο, η ΟΥΕΦΑ ξεκαθαρίζει ότι η υγεία των παικτών, των θεατών και όλων όσοι εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο, θα πρέπει προς το παρόν να παραμένει η πρωταρχική έγνοια.

Το ιδανικό σενάριο, εφόσον η κατάσταση της πανδημίας το επιτρέπει, είναι να ολοκληρωθούν όλες οι εγχώριες διοργανώσεις που έχουν διακοπεί προσωρινά και οι ομάδες να πάρουν τα εισιτήρια για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με βάση την αθλητική τους επίδοση, στο αρχικό format που είχε προβλεφθεί σε κάθε πρωτάθλημα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, κυρίως εξαιτίας χρονικών περιορισμών που θα επηρεάσουν το καλαντάρι, τότε θα ήταν προτιμητέο τα πρωταθλήματα που έχουν διακοπεί προσωρινά να ξεκινήσουν με ένα διαφορετικό format που θα διευκολύνει τις ομάδες να προκριθούν με βάση τις αθλητικές τους επιδόσεις.

Ωστόσο, ακόμα κι αν καταβάλουν τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες, οι εθνικές ομοσπονδίες και οι λίγκες ενδέχεται να έχουν χειροπιαστούς λόγους να τερματίσουν πρόωρα τις εγχώριες διοργανώσεις τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Μετά από επίσημη διαταγή απαγόρευσης αθλητικής δραστηριότητας εντός συνόρων, που θα σημαίνει ότι οι διοργανώσεις δεν θα μπορούν να ολοκληρωθούν πριν από μία καθορισμένη ημερομηνία, που θα κάνει εφικτή την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν πριν από την έναρξη της επόμενης.

– Μετά από ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα που θα καταστήσουν την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν αδύνατη, αφού θα θέτουν σε κίνδυνο την μακρόχρονη οικονομική σταθερότητα της εγχώριας διοργάνωσης ή των συλλόγων της.

Αν μία εγχώρια διοργάνωση τερματιστεί πρόωρα για ανυπέρβλητους λόγους που συμπίπτουν με τις άνωθεν προϋποθέσεις, τότε η ΟΥΕΦΑ θα ζητήσει από τις εθνικές ομοσπονδίες να επιλέξουν τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στα Κύπελλα Ευρώπης της σεζόν 2020-21, με βάση τις αθλητικές τους επιδόσεις στην σεζόν 2019-20 στις εγχώριες διοργανώσεις.

– Η διαδικασία της επιλογής αυτών των ομάδων θα πρέπει να είναι βασισμένη σε αντικειμενικές, διαφανείς και αμερόληπτες αρχές. Οι εθνικές ομοσπονδίες και οι λίγκες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αποφασίσουν τις τελικές θέσεις στα εγχώρια πρωταθλήματα τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε διοργάνωση.

– Η τελική απόφαση των διαθέσιμων θέσεων για τις διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους φορείς σε εγχώριο επίπεδο. Η ΟΥΕΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να αξιολογήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε σύλλογο προτείνεται για ευρωπαϊκή συμμετοχή από κάποια εθνική ομοσπονδία μετά από ένα πρωτάθλημα που έχει τερματιστεί πρόωρα ιδίως όταν:

– Οι εγχώριες διοργανώσεις δεν έχουν τερματιστεί πρόωρα με βάση τις αιτιολογίες που έθεσε ως αποδεκτές η ΟΥΕΦΑ ή με αιτιολογία που θα έχει ως βάση λόγους δημόσιας υγείας.

– Οι ομάδες επιλέχθηκαν μετά από μία διαδικασία που δεν ήταν αντικειμενική, διαφανής και αμερόληπτη, ώστε οι επιλεγμένοι σύλλογοι να θεωρούνται ότι δεν έχουν επιλεγεί με βάση τις αθλητικές τους επιδόσεις.

– Υπάρχει μία δημόσια αίσθηση αδικίας σε ότι αφορά την επιλογή μιας ομάδας”.

