Ο κορονοϊός έχει αναγκάσει όλο τον κόσμο σε καραντίνα στο σπίτι και ειδικά στην Ιταλία και την Ισπανία, όπου υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας.

Πολλοί από αυτούς έχουν ως μόνη παρηγοριά το… μπαλκόνι τους, όπου τραγουδούν, παίζουν τένις ή και χειροκροτούν ιατρούς και νοσηλευτές για τις προσπάθειές τους εναντίον του ιού.

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας όμως, αποφάσισε να αναπαραστήσει μια σκηνή από την ταινία Coming to America με τον Έντι Μέρφι και βγήκε στο μπαλκόνι για να ανταλλάξει… γαλλικά, σε ένα βίντεο που έχει ήδη γίνει viral.

Day 4 of isolation and people are getting really tense up here… 🤣 #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa 🙏🏻 pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk