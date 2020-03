Οι αθλητικές δραστηριότητες έχουν σταματήσει σχεδόν σε όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού, αλλά οι πρώτες… εναλλακτικές ιδέες είναι γεγονός.

Κι αυτό γιατί δύο φοβεροί τύποι στο εξωτερικό βρήκαν τον τρόπο να παίξουν τένις ή καλύτερα ρακέτες, την περίοδο του κορονοϊού. Άνοιξαν τα παράθυρα σε πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπούν την μπάλα, υπό το φόβο να χρειαστεί κάποιος να… κυνηγάει την μπάλα στους δρόμους.

Το επικό video έγινε πάντως viral με σχόλια όπως “να μια καλή ιδέα για το Γουίμπλετον!”. Ας ελπίσουμε βέβαια ότι μέχρι τότε θα έχει βρεθεί μια λύση για τον κορονοϊό…

There’s a lockdown in Italy but there’s still padel tennis. Finding a way. ❤️👇🏼 pic.twitter.com/AlFJU1naot