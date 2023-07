Κώστας Τσιμίκας και Μοχάμεντ Σαλάχ διατηρούν φιλική σχέση, κάτι που φάνηκε στην στην… επανένωσή τους, στις προπονήσεις της Λίβερπουλ.

Κώστας Τσιμίκας και Μοχάμεντ Σαλάχ συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές τους, επιστρέφοντας στην Λίβερπουλ, για την έναρξη της προετοιμασίας των “ρεντς”.

Οι δυο φίλοι συναντήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Λίβερπουλ, με τον Αιγύπτιο επιθετικό να βγάζει ένα μεγάλο χαμόγελο, αντικρίζοντας τον Κώστα Τσιμίκα. Όπως φαίνεται, ο Έλληνας μπακ του έχει μάθει τον τρόπο που… μιλάνε οι Έλληνες, αφού ο Σαλάχ χρησιμοποίησε τον προσφώνηση “ρε μαλ@@@”.

Απ’ τη μεριά του, ο Κώστας Τσιμίκας… όρμησε στον Σαλάχ και έπεσε πάνω του, για μια αγκαλιά. “Ο Greek Scouser» και ο Βασιλιάς της Αιγύπτου επανενώνονται» αναφέρει το σχόλιο της Λίβερπουλ στα social media.

The Greek Scouser and the Egyptian King reunited pic.twitter.com/5cwNykaQB4