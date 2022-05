Χαλαρό το…. κλίμα στην Λίβερπουλ, ένα 24ωρο πριν τη “μάχη” με την Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Champions League. Κώστας Τσιμίκας και Ρομπέρτο Φιρμίνο έκαναν σαν… μικρά παιδιά στο τούνελ του «Stade de France».

Κώστας Τσιμίκας και Ρομπέρτο Φιρμίνο πρωταγωνιστούν σε βίντεο της Λίβερπουλ το τελευταίο διάστημα, κάνοντας… τα κόλπα τους, στις προπονήσεις της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτι ανάλογο έκαναν και την Παρασκευή (27.05.2022) στην τελευταία προπόνηση των “ρεντς”, πριν από τον τελικό του Champions League.

Όπως φαίνεται και στο “τιτίβισμα” της UEFA, Τσιμίκας και Φιρμίνο είναι χαλαροί και ευδιάθετοι, κάνοντας τα… δικά τους στο τούνελ του «Stade de France».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

When Firmino & Tsimikas are left in the tunnel together 😁@LFC | #UCLfinal pic.twitter.com/XdBtkGJKKW