Η Λίβερπουλ προετοιμάζεται για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα με την Γουλβς (22.05.2022 / 18:00) και ο Κώστας Τσιμίκας με τον Φιρμίνο “χάρισαν” στους φίλους της ομάδας ένα βίντεο με τα “ζογκλερικά” τους.

Κώστας Τσιμίκας και Φιρμίνο δε θέλησαν να αφήσουν την μπάλα να πέσει στο έδαφος, κρατώντας την στον αέρα για περισσότερο από ένα λεπτό, με δύσκολες πάσες, “αυτοθυσία” και… φαντασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα της Λίβερπουλ ανέβασε το συγκεκριμένο video στα Social Media που διατηρεί.

The Kostas and Bobby training link-up you didn’t know you needed 👌 pic.twitter.com/yTvzWCSEjV