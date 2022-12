Ο Πελέ θα περάσει τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται. Στο πλευρό του θρύλου του ποδοσφαίρου βρίσκεται η οικογένεια του.

Η κόρη του Πελέ, Κέλι, βρίσκεται στο πλευρό του εδώ και αρκετές μέρες, ενώ στο νοσοκομείο πήγε και ο αδερφός της Εντίνιο.

Στο μεταξύ, οι εγγονές του Πελέ τον βοήθησαν να κάνει βιντεοκλήση με άλλα συγγενικά πρόσωπα που δεν βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Pelé, o Rei do futebol, se despedindo de seus parentes e amigos.

Esperando a hora final

Impactante as imagens !!

As movimentações continuam ao redor da Vila Belmiro, que espera o craque para seu último lance.

