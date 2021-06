Ο Κρίστιαν Έρικσεν σόκαρε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη το βράδυ του Σαββάτου (12/6), κατά τη διάρκεια του αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία για το Euro 2020.

Ήταν 19:40 περίπου, όταν ο 29χρονος Δανός χαφ της Ίντερ έπεσε αναίσθητος στον αγωνιστικό χώρο, παγώνοντας συμπαίκτες, αντιπάλους, τον κόσμο στις εξέδρες κι όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Τα λεπτά που πέρασαν μέχρι ο Έρικσεν να ανακτήσει τις αισθήσεις φάνηκαν σαν αιώνας, με τον χρόνο να παγώνει και τον κόσμο να βρίσκεται σε σοκ.

Κανείς δεν ήξερε πως να αντιδράσει στα πρώτα δευτερόλεπτα, κανείς εκτός από τον αρχηγό της Δανίας, τον Σίμον Κιάερ, ο οποίος ήταν ο ήρωας της βραδιάς, ο άνθρωπος που έπαιξε το σημαντικό ρόλο, ώστε να σωθεί ο συμπαίκτης του, Κρίστιαν Έρικσεν.

Ο Κιάερ ήταν ο πρώτος που έτρεξε κι έφτασε στο σημείο, όπου ο άτυχος Δανός χαφ είχε καταρρεύσει. Ήταν αυτός που δεν επέτρεψε να γυρίσει η γλώσσα του Έρικσεν και που τον γύρισε σε θέση ανάτασης, ενώ ήταν αυτός που έκανε τις πρώτες μαλάξεις μέχρι να έρθουν οι γιατροί και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Κατάφερε, δηλαδή, να δώσει τα πρώτα πολύτιμα δευτερόλεπτα στους γιατρούς, σώζοντας ουσιαστικά τη ζωή του συμπαίκτη του.

Ο Κιάερ δεν έμεινε μόνο εκεί κι απέδειξε γιατί είναι ο αρχηγός της Εθνικής Δανίας, πρωταγωνιστώντας σε μία από τις πιο ιστορικές φωτογραφίες του Euro. Κάλεσε τους συμπαίκτες του να δημιουργήσουν μία ασπίδα προστασίας μπροστά από τον Έρικσεν, προκειμένου να αφήσουν τους γιατρούς να κάνουν τη δουλειά τους, μακριά από τις κάμερες, τα φώτα και τα ΜΜΕ που προσπαθούσαν να απαθανατίσουν τις στιγμές.

Τέλος, ήταν αυτός που συγκράτησε τη γυναίκα του Έρικσεν, η οποία ούσα σε κατάσταση σοκ, κατέβηκε από τις κερκίδες και θέλει να πλησιάσει το σημείο, όπου είχε καταρρεύσει ο σύζυγος της.

Σοκαριστικές στιγμές στην Κοπεγχάγη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία για το Euro 2020, ο Έρικσεν έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Το ιατρικό επιτελείο προσπάθησε να κάνει ανάνηψη στον παίκτη της Ίντερ, την ώρα που οι συμπαίκτες του ήταν δακρυσμένοι.

Το γήπεδο “πάγωσε”, με τους οπαδούς και τους παίκτες να κλαίνε και να αδυνατούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί. Οι γιατροί χρησιμοποίησαν τον απινιδωτή για να μείνει στην ζωή ο άτυχος ποδοσφαιριστής.

Μετά από αρκετή ώρα και μετά από πολλές προσπάθειες του ιατρικού επιτελείου, οι ποδοσφαιριστές σήκωσαν ορισμένα σεντόνια γύρω από το φορείο και έβγαλαν εκτός αγωνιστικού χώρου τον Έρικσεν, ο οποίος παλεύει για τη ζωή του.

Οι δύο ομάδες αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο, με την UEFA να ανακοινώνει ότι το παιχνίδι διακόπηκε.

Μετά από πολλές προσπάθειες, ο Έρικσεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του και το παιχνίδι μετά από ώρα συνεχίστηκε.

Ο Κρίστιαν Έρικσεν διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στα επείγοντα του νοσοκομείου Rigshospitalet, έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του, όπως φαίνεται κι από τη φωτογραφία που ανέβηκε στα social media.

Ευτυχώς τα νέα από τα Δανία ήταν εξαιρετικά.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.