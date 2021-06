Ο Κρίστιαν Έρικσεν ξεπέρασε τον κίνδυνο και φρόντισε, μάλιστα, στείλει μήνυμα στους συμπαίκτες του στην Εθνική Δανίας από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Τόμας Μέλερ, ανέφερε πως ο 29χρονος μεσοεπιθετικός μίλησε μέσω βίντεο κλήσης με τους συμπαίκτες του για να τους διαβεβαιώσει πως είναι καλά.

Σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα, ο Έρικσεν ζήτησε, μάλιστα, να επιστρέψουν στο γήπεδο και να αγωνιστούν κανονικά κόντρα στη Φινλανδία, αφού δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Christian Eriksen had a Facetime call with his teammates from the hospital and asked them to play the game tonight, as “he feels better now”, @sportstudio just reported. 🇩🇰❤️ #prayforEriksen — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021

Τέλος καλό, όλα καλά

Ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος κατέρρευσε στην αναμέτρηση της Δανίας με την Φινλανδία για το Euro 2020 διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στα επείγοντα του νοσοκομείου Rigshospitalet, έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του, όπως φαίνεται κι από τη φωτογραφία που ανέβηκε στα social media.

Ευτυχώς τα νέα από τα Δανία ήταν εξαιρετικά.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

#DENFIN 🚨 BREAKING: UEFA has confirmed that Eriksen has been stabilised at the hospital. He’s alive and fine. Thank you Lord 🙏 pic.twitter.com/gIZsIenjaW — UEFA UERO 2020 (@BenzBoss9) June 12, 2021

Όπως ενημέρωσε η ομοσπονδία, ο Έρικσεν έχει τις αισθήσεις του και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Να σημειωθεί ότι στο πλευρό του άσου της Ίντερ ήταν και η σύζυγος του.

Στιγμές τρόπου στην Κοπεγχάγη

Σοκαριστικές στιγμές στην Κοπεγχάγη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία για το Euro 2020, ο Έρικσεν έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Το ιατρικό επιτελείο προσπάθησε να κάνει ανάνηψη στον παίκτη της Ίντερ, την ώρα που οι συμπαίκτες του ήταν δακρυσμένοι.

Το γήπεδο “πάγωσε”, με τους οπαδούς και τους παίκτες να κλαίνε και να αδυνατούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί. Οι γιατροί χρησιμοποίησαν τον απινιδωτή για να μείνει στην ζωή ο άτυχος ποδοσφαιριστής.

Μετά από αρκετή ώρα και μετά από πολλές προσπάθειες του ιατρικού επιτελείου, οι ποδοσφαιριστές σήκωσαν ορισμένα σεντόνια γύρω από το φορείο και έβγαλαν εκτός αγωνιστικού χώρου τον Έρικσεν, ο οποίος παλεύει για τη ζωή του.

Οι δύο ομάδες αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο, με την UEFA να ανακοινώνει ότι το παιχνίδι διακόπηκε.

Μετά από πολλές προσπάθειες, ο Έρικσεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του και το παιχνίδι μετά από ώρα συνεχίστηκε.

This is heartbreaking 💔💔

Denmark’s @ChrisEriksen8 … allegedly a heart attack on the pitch?

Terrible😭😭😭 pic.twitter.com/yWRaRYnBVH — Liz💕 (@Sunshyn___) June 12, 2021

Ποιος είναι ο Κρίστιαν Έρικσεν

Ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι πατέρας δύο παιδιών και επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 1992 και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός στην Ίντερ, με την οποία κατέκτησε το ιταλικό πρωτάθλημα.

Γεννημένος στο Μίντελφαρτ της Δανίας, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στον Άγιαξ, το 2010. Το 2011, ονομάστηκε καλύτερος Δανός παίκτης, καλύτερο ταλέντο του ολλανδικού Πρωταθλήματος και καλύτερο ταλέντο του Άγιαξ. Με τον Άγιαξ κατάκτησε, έως και το 2013, τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. Από το 2013 μέχρι το 2020 αγωνίστηκε στην Premier League με τη φανέλα της Τότεναμ, μετρώντας 51 γκολ σε 221 συμμετοχές.

Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στην Ίντερ (σ.σ. Ιανουάριο του 2020), με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ιταλίας τη φετινή σεζόν.

Εξαιρετικός και με την Εθνική Δανίας

Τον Μάρτιο του 2010, έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Δανίας. Ήταν ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στο Μουντιάλ του 2010. Πιο πριν είχε αγωνιστεί και στις μικρές ομάδες της Εθνικής του ομάδας, ενώ το 2011, συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ομάδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2011. Με την Εθνική ανδρών έχει κάνει 80 επίσημες συμμετοχές, πετυχαίνοντας πάνω από 20 γκολ. Έχει συμμετάσχει επίσης στο Euro 2012 και στο Μουντιάλ του 2018.