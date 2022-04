Το χτύπημα του Κριστιάνο Ρονάλντο σε νεαρό οπαδό της Έβερτον έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις στην Αγγλία, ενώ οι φωτογραφίες με το πρησμένο χέρι του 14χρονου έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσε την Κυριακή (10.04.2022) ότι εξετάζει το βίντεο κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, για το χτύπημα του Κριστιάνο Ρονάλντο στο χέρι ενός νεαρού φιλάθλου, με συνέπεια να του πέσει και να σπάσει το κινητό του τηλέφωνο, μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην έδρα της Έβερτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με σχόλια, έδειχναν το διάσημο Πορτογάλο να χτυπάει με δύναμη το χέρι του νεαρού , καθώς χθες έφευγε από τον αγωνιστικό χώρο του «Goodison Park».

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο 37χρονος, είχε κάνει αυτή την ενέργεια και ο Κριστιάνο Ρονάλντο αργότερα πόσταρε στο Instagram για να ζητήσει συγγνώμη για το περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καθώς οι παίκτες έφευγαν από το γήπεδο στις 14.30, αναφέρθηκε ότι ένα αγόρι δέχθηκε επίθεση από έναν από τους φιλοξενούμενους παίκτες καθώς έφευγαν από τον αγωνιστικό χώρο», είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι αξιωματικοί συνεργάζονται επί του παρόντος με την ποδοσφαιρική ομάδα της Έβερτον για να ελέγξουν το βίντεο κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες μαρτύρων για να διαπιστώσουν εάν έχει σημειωθεί παράβαση».

Το θέμα έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις στην Αγγλία, ενώ οι φωτογραφίες με το πρησμένο χέρι του παιδιού έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου. Όπως και το ξέσπασμα της μητέρας του, η οποία αποκάλυψε κιόλας πως πήγε στην αστυνομία.

@MerseyPolice can confirm that they’re carrying out an investigating following an incident at the #EVEMAN match at Goodison involving a @ManUtd player as they were walking off the pitch and will be speaking to all parties involved.