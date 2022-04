Η συμπεριφορά του Κριστιάνο Ρονάλντο προς έναν οπαδό της Έβερτον, ήταν απαράδεκτη. Ο Πορτογάλος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλησε να απολογηθεί.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε στην έδρα της Έβερτον και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε μια στιγμή… έκρηξης, πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια του “Γκούντισον Παρκ”. Ο Πορτογάλος επιθετικός φέρεται να άρπαξε το κινητό οπαδού των γηπεδούχων και να το πέταξε.

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side’s defeat at Goodison Park.



[🎥] @EvertonHub pic.twitter.com/sZs1jnnUja