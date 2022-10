Οι φήμες για τον Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζονται στο Νησί και νέο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Τεν Χαγκ είναι έτοιμος να ανάψει το “πράσινο φως” για την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μετά τα ρεπορτάζ για κατάθλιψη, το νέο σενάριο από την «Telegraph» θέλει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αποχωρεί από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Ιανουάριο, ώστε να συνεχίσει σε ομάδα του Champions League.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εμφανιζόταν στην έξοδο και τον καλοκαίρι, αλλά τελικά ο Τεν Χαγκ τον κράτησε στην ομάδα, παρότι ο ίδιος φαίνεται να στοχεύει στη βελτίωση του ρεκόρ του με τα περισσότερα γκολ στο Champions League. Πλέον έχει χάσει όμως τη θέση του στους “κόκκινους διαβόλους” και έτσι ο προπονητής τους, δύσκολα θα σταθεί “εμπόδιο” στην επιθυμία του για αποχώρηση.

