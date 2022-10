Ο κλινικός ψυχολόγος, Τζόρνταν Μπερντ Πίτερσον, βοηθάει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ξεπεράσει την κατάθλιψη που αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες, μετά και το θάνατο του γιου.

Η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Τζορτζίνα Ροντρίγκες, “έχασε” πριν από λίγους μήνες στη γέννα ένα από τα δίδυμα που κυοφορούσε και φαίνεται πως αυτό… κόστισε σημαντικά στον Πορτογάλο επιθετικό.

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο του, Τζόρνταν Πάτερσον, ο Πορτογάλος δεν έχει συνέλθει από το «σοκ» και βιώνει μία πολύ άσχημη για τον ίδιο περίοδο, που φυσικά προέκυψε από το τραγικό αυτό συμβάν.

Παράλληλα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως είναι προβληματισμένος με την καριέρα του και το γεγονός πως προσπάθησε ανεπιτυχώς να φύγει από τη Μάντεστερ Γιουνάιτεντ.

Όλα αυτά ώθησαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ζητήσει τη βοήθεια του καθηγητή ψυχολογίας και κλινικό ψυχολόγο Τζόρνταν Μπερντ Πίτερσον. Ο διάσημος Καναδός εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή του Πιρς Μόργκαν και μίλησε για την συνάντηση του με τον διάσημο ποδοσφαιριστή.

“Ο Κριστιάνο παλεύει με τη κατάθλιψη. Πρέπει να είστε επιεικείς μαζί του, είναι άνθρωπος, όπως όλοι μας. Από τότε που πέθανε ο γιος του, δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση το μυαλό του, αλλά θα το ξεπεράσει”.

“Είχε προβλήματα στη ζωή του πριν από μερικούς μήνες, οπότε ένας φίλος του του έστειλε μερικά από τα βίντεό μου. Είπε ότι τα είδε και μετά διάβασε το βιβλίο μου. Ο Ρονάλντο πιστεύει ότι το βιβλίο τον βοήθησε και μετά ήθελε να μου μιλήσει. Μιλήσαμε για περίπου δύο ώρες. Μου έδειξε τα όργανα που χρησιμοποιεί για να παραμείνει σε τοπ φόρμα, μιλήσαμε για τις εταιρείες του και τι θέλει να κάνει στο μέλλον και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει” τόνισε.

“Mostly we talked about what he wanted in the future and some of the obstacles that he’s facing.”



Dr Jordan Peterson tells Piers Morgan how he came to be invited to Cristiano Ronaldo’s house.@jordanbpeterson | @cristiano | @piersmorgan | #MorganPeterson pic.twitter.com/HHHHN9yyjw