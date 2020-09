Ο Λέο Μέσι έχει κάνει άνω κάτω την Μπαρτσελόνα, αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με την απόφασή του να φύγει από την ομάδα και την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει τις εξελίξεις, ο ίδιος έπαιζε padel τένις με τον Σουάρες και φίλους τους.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός και κολλητός φίλος του Μέσι, θεωρείται ήδη παρελθόν από την Μπαρτσελόνα και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ενώ ο Αργεντινός αρνείται να προπονηθεί με την ομάδα, μέχρι να βρεθεί λύση στην υπόθεση του συμβολαίου του.

Κι ενώ ο πατέρας του βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον καταλανικό σύλλογο, αφήνοντας “ανοιχτό παράθυρο” και για παραμονή του στην ομάδα, η κάμερα “έπιασε” τους δυο τους να παίζουν ξένοιαστοι padel τένις.

Lionel Messi is now playing padel with Luis Suarez in his garden. He told all reporters not to disturb him pic.twitter.com/LuBhNq1zOY