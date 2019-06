Την ώρα που πολλοί έλεγαν ότι προφυλάσσει το σώμα του για το επόμενο συμβόλαιό του, ο Κέβιν Ντουράντ «θυσίασε» τον εαυτό του στον 5ο τελικό των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς.

Ο περσινός MVP των τελικών αγωνίστηκε χωρίς να είναι 100% έτοιμος και αποχώρησε τραυματίας στο πρώτο 12λεπτο, γεγονός που οδήγησε και σε ένα ξέσπασμα της μητέρας του στο twitter.

«Για ΟΛΟΥΣ εσάς που αμφισβητείτε τον γιο μου ως άνθρωπο, για εσάς που τον αμφισβητείτε για την καρδιά του, την ακεραιότητά του και την αγάπη του για το μπάσκετ, απλώς δεν τον ξέρετε! Έχει καρδιά πραγματικού πολεμιστή! Θα περάσει κι αυτό… Ο Θεός να σας ευλογεί ΟΛΟΥΣ».

For ALL of you who question my son as a Man, question his Heart, question his Integrity and question his LOVE for the game of basketball, you DON’T know him. He has a heart of a true Warrior! This too shall pass. God Bless you ALL. pic.twitter.com/y0qcQ5Boga

— Wanda Durant (@MamaDurant) June 11, 2019