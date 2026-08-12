Αθλητικά

Λέφσκι – ΑΕΚ: Αλλαγή έδρας στο πρώτο παιχνίδι για τα πλέι οφ του Champions League

Η αναμέτρηση θα γίνει στο εθνικό στάδιο Βασίλ Λέφσκι, όπου πραγματοποιήθηκε και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948
Οι παίκτες της ΑΕΚ
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν κόντρα στην Athens Kallithea (ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΟΒΑ / EUROKINISSI)
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Στο Εθνικό Στάδιο Βασίλ Λέφσκι και όχι στη φυσική έδρα της Λέφσκι θα διεξαχθεί η πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ στη Βουλγαρία για τα πλέι οφ του Champions League.

Η ΑΕΚ δεν θα αγωνιστεί στο “Γκεόργκι Ασπαρούχοφ”, τη φυσική έδρα της Λέφσκι, χωρητικότητας περίπου 17.700 θεατών. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στο Βασίλ Λέφσκι, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 40.000 φιλάθλους.

Είναι το γήπεδο που αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 για τα πλέι οφ του Conference League.

Η ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (26/8, 22:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

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Αθλητικά
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